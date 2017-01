Polizei ermittelt an der Bergstraße

Die Polizei ermittelt, der Landrat ist empört: Drei AfD-Kommunalpolitiker an der Bergstraße werden durch Aufkleber an ihren Briefkästen bedroht. Auch anderswo werden Kommunalpolitiker angefeindet - in allen Lagern.

Eines haben die Drohungen gegen die drei Kreispolitiker der AfD an der Bergstraße schon erreicht: Landrat Christian Engelhardt (CDU) zeigt sich solidarisch mit den Angefeindeten. "Unsere Gesellschaft muss sich gegen solches Handeln stellen", sagte Engelhardt. "Die Auseinandersetzung zwischen verschiedenen – auch extremen politischen Positionen - darf keinesfalls in Nötigungen, Bedrohung oder Tätlichkeiten enden."

Die AfD hatte die Drohungen gegen zwei Kreistagsabgeordnete und ein weiteres Parteimitglied nach der Jahreswende öffentlich gemacht. Es seien Aufkleber an den Briefkästen ihrer Privatwohnungen angebracht worden, unter anderem mit dem Text "Wir wissen, wo Du wohnst".

AfD-Mitglied tritt aus

Die Folge: Einer der drei Männer, ein Familienvater mit Beratungsfunktion in einem Kreistagsausschuss, ist aus der Partei ausgetreten - aus Angst, wie die AfD erklärte. Die beiden Kreisräte erstatteten Anzeige. Die AfD ist mit elf Abgeordneten drittgrößte von sieben Fraktionen im Kreistag.

Die AfD macht die linke Antifa für die Drohungen im Privatbereich verantwortlich. Bei der Polizei ermittelt der Staatsschutz. "Wir stehen ganz am Anfang", sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Darmstadt hessenschau.de. Ähnliche Vorfälle seien im Kreis Bergstraße nicht bekannt.

Auch andere Politiker bedroht

Drohungen gegen Mandatsträger und politisch Engagierte gab es in Hessen allerdings auch zuvor schon. Im vergangenen Jahr hatten Kommunalpolitiker in Dreieich und Neu-Isenburg (Offenbach) Morddrohungen erhalten, weil sie sich für Flüchtlinge engagierten. Main-Kinzig-Landrat Erich Pipa (SPD) begründete seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur mit Morddrohungen. In Büdingen (Wetterau) erhielt unter anderem ein SPD-Politiker einen Drohbrief, weil bei einem Charity-Lauf Flüchtlinge mitmachen durften.

Wie viele solcher Fälle es in Hessen gibt, können die Behörden nicht sagen. Attacken oder Drohungen gegen Mandatsträger würden in der Polizeistatistik nicht einzeln erfasst, erklärte das Innenministerium am Mittwoch.

Farbattacken und Polizeischutz

Ebenfalls im vergangenen Jahr wurde eine Vereinsgaststätte in Wiesbaden mit Farbe beschmiert, weil dort ein Kreisverband der AfD tagte. Der Sprecher der AfD im Land und im Kreis Bergstraße, Rolf Kahnt, berichtete, das Haus eines AfD-Funktionärs im Main-Kinzig-Kreis sei 2016 mit Farbe beworfen worden.

Zwei geplante AfD-Versammlungen im Januar in Bensheim und Heppenheim fänden nun unter Polizeischutz statt, sagte Kahnt.