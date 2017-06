Der Landtag hat am Dienstagabend eine Erhöhung der Abgeordnetendiäten beschlossen. Kritik gab es auch - aber nicht an der Höhe des Aufschlags.

Als die Abgeordneten die Beamten im Land in den vergangenen beiden Jahren knapp hielten, strichen sie auch ihren eigenen Lohnzuwachs zusammen. Es gab einmal eine Nullrunde, einmal ein Prozent plus. Die Mehrheit im Landtag ahnte, dass es draußen nicht gut ankommt, bei den Landesbeamten mehr zu sparen als bei sich selbst.

Am Dienstagabend endete die selbst auferlegte Enthaltsamkeit: Der Landtag beschloss die Diätenerhöhung mit den Stimmen von CDU, Grünen, SPD und FDP für gleich zwei Jahre. Begründung: Diskussionen über Diäten sollten aus dem Wahljahr 2018 herausgehalten werden. Die Linke lehnte die Erhöhung als einzige Fraktion ab. Sie forderte, es müsse von Jahr zu Jahr neu über die Diäten debattiert und entschieden werden.

2,2 Prozent mehr

Vom 1. Juli an bekommt ein einfacher Landtagsabgeordneter 167 Euro mehr und damit 7.729 Euro, die versteuert werden müssen. Dazu gibt es eine steuerfreie Büropauschale von 589 Euro. Die Zulagen für den Landtagspräsidenten und die Fraktionsvorsitzenden sollen um 84 auf 3.865 Euro zulegen.

Nach der Kopplung an die Entwicklung der Beamtengehälter orientiert sich die Diätenerhöhung in diesem Jahr wieder am Index der allgemeinen Einkommensentwicklung - derzeit 2,2 Prozent. Im kommenden Jahr soll es eine weitere Anpassung geben.

Kritik am Index, nicht am Aufschlag

Kritik an der Höhe des Aufschlags gibt es selbst bei jenen nicht, die auf jeden Cent schauen: Der Bund der Steuerzahler in Hessen hat am Plus von 2,2 Prozent an sich nichts zu meckern. Abseits von mancher Polemik können die Abgeordneten ohnehin darauf verweisen, dass ihr Job ihnen ziemlich viel abverlangt: Lange Arbeitstage im Parlament, Termine Abends und am Wochenende - und ein Arbeitsplatz, der bei jeder Wahl wackeln kann.

Einen Einwand hat der Bund der Steuerzahler allerdings doch - und sieht sich hier einig mit der Linksfraktion im Landtag: Weil das beschlossene neue Besoldungsgesetz wieder auf eine Indexlösung setzt, steigen die Diäten so wie die Nominallöhne. Der Automatismus war während der Sparrunden der Beamten ausgesetzt worden. "Wir stören uns am Automatismus, nicht an der Höhe", sagte der hessische BdSt-Sprecher Moritz Venner zu hessenschau.de.

Die SPD erklärte, die indexbasierte Erhöhung der Grundentschädigung sei "transparent berechnet, sachlich gerechtfertigt und angemessen." Der CDU-Abgeordnete Holger Bellino sagte, mit der Erhöhung werde eine Rückkehr zu einer "vernünftigen Regelung" vollzogen, die sich daran orientiere, "wie es dem durchschnittlichen Hessen geht". Die hessischen Abgeordneten hätten sich bei ihren Diätenerhöhungen stark zurückgehalten, sagte auch der FDP-Abgeordnete Jürgen Lenders.

Weitere Informationen Was Abgeordnete verdienen Ein Landtagsabgeordneter verdient nach der Erhöhung 7.729 Euro im Monat.

Fraktionsvorsitzende und der Landtagspräsident erhalten eine Zulage von 3.865 Euro

Vizepräsidenten erhalten eine Zulage von 1.932 Euro

Dazu gibt eine Kostenpauschale für Bürokosten von 589 Euro.

Monatliche Diät und die Zulagen sind zu versteuern, die Kostenpauschale ist steuerfrei.

Die Abgeordneten sind unterschiedlich krankenversichert. Sie können Beihilfe beziehen oder monatliche Zuschüsse zur Krankenversicherung. Eine Rentenversicherungspflicht besteht nicht.

Ein Anspruch auf Altersbezüge besteht, wenn ein früherer Abgeordneter 60 Jahre ist und mindestens acht Jahre im Landtag war. Mit Abschlägen kann die Altersversorgung mit 55 beginnen. Ende der weiteren Informationen

