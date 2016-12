Landtag beschließt Toilettenpflicht in Gaststätten

Wer ausschenkt, muss auch reinlaufen lassen: Kneipen-Betreiber müssen ihren Gästen nach einer vom Landtag beschlossenen Gesetzesänderung künftig wieder mindestens eine Toilette zur Verfügung stellen. Doch es gibt auch Ausnahmen.

Keine Kneipe ohne Klo. 14 Jahre nach dem Aufheben der Toilettenpflicht in Gaststätten macht der Landtag eine Rolle rückwärts. Am Mittwochabend verabschiedete er mit den Stimmen der schwarz-grünen Mehrheit die Wiedereinführung des Pinkel-Paragrafen.

"Wir reagieren damit auf zahlreiche Hinweise sowohl von Gästen aber auch von Anwohnern, die vor der Haustüre regelmäßig Besuch von so genannten Wildpinklern haben", hatte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) den Schritt zuvor begründet. "Wer Bier oder andere alkoholische Getränke ausschenkt, der muss seinen Gästen auch ermöglichen, es wieder loszuwerden", erklärte der Vize-Regierungschef.

Mindestens eine Unisex-Toilette

Auslöser für die neue Regelung seien Klagen von Kommunen gewesen, dass gerade kleinere Kneipen zunehmend auf eine Gästetoilette verzichteten, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Kai Klose. "Eine Folge sind unzufriedene und irritierte Gäste auf der Suche nach einer Toilette." Zudem häuften sich vielerorts Klagen aus der Nachbarschaft über wildes Urinieren.

Betroffen von der geplanten Neuregelung der Hessischen Bauordnung sind demnach alle neueröffnenden Gaststätten mit Alkohollizenz. Sie müssen mit Inkrafttreten des Gesetzes mindestens eine Unisex-Toilette für ihre Gäste bereitstellen. Bäckereien beispielsweise seien von der Regelung ausgenommen, meinte Al-Wazir. Auch bestehende Gaststätten sowie Strauß- und Besenwirtschaften brauchen vorerst kein stilles Örtchen.

Branche bezweifelt Problemlösung

Die Branche hält das Vorhaben in der aktuellen Form für umsetzbar, wie der Hauptgeschäftsführer des hessischen Hotel- und Gastronomieverbands Dehoga, Julius Wagner, sagte: "Es ist ein Bestandschutz aufgenommen worden, so dass nicht alle sofort anfangen müssen umzurüsten."

An eine Lösung des Problems der Wildpinkler glaubt Wagner allerdings nicht. Dazu müssten Trinkhallen und Kioske, die Alkohol verkauften, in den Fokus genommen werden. Allgemein erhofft sich Al-Wazir hier mehr Eigeninitiative. "Wir appellieren dringend an die Betreiber, bei Missständen eigenverantwortlich tätig zu werden, und wenn möglich nachzurüsten."