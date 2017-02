Schüler in einer Grundschule in Kassel

Schüler in einer Grundschule in Kassel Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Streit um Lage an Grundschulen

Ist die Lage an den Schulen in Hessen phantastisch? Ist die SPD das bessere Lehrer-Orakel? Und was hilft Klassen ohne Lehrer vor Ort eine Statistik des Ministeriums? Die Landtagsdebatte zum Lehrermangel im Überblick.

Die Ausgangslage: Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hat pensionierte Grundschulehrer in einem Brief gebeten, durch ihre Rückkehr den Mangel an Grundschullehrern zu lindern. Zugleich beklagten Frankfurter Lehrer in einem Brandbrief übergroße Klassen und auch Eltern demonstrierten.

Die Debatte: Rund eine Stunde stritten die Abgeordneten am Mittwoch im Landtag um drei Fragen. Wie schlimm ist die Lage an Grundschulen derzeit? Hätte man den Lehrermangel ahnen können? Und was ist jetzt zu tun?

Die Koalition: Fand sich erwartungsgemäß gut, unterschied sich aber im Ton. Grünen-Redner Daniel May sagte: "Wir nehmen die Hinweise aus den Schulen im Land sehr ernst, wenn Stellen nicht besetzt werden können." CDU-Redner Armin Schwarz ("phantastische Rahmenbedingungen", "einzigartige bildungspolitische Leistungen") versicherte: "Die Lehrerversorgung ist jetzt sichergestellt und wird auch zum kommenden Schuljahr sichergestellt sein." Lorz sagte, die Lehrerversorgung in Hessen bewege sich immer noch zwischen 103 und 105 Prozent.

Die Opposition: Griff dankbar konkrete Fälle auf und konterte, Schulen mit 60 unbesetzten Stunden sei "das mit dem Landesschnitt egal" (Christoph Degen, SPD) und empfahl den Rednern von CDU und Grünen, mal eine Frankfurter Grundschule mit Lehrermangel zu besuchen (Wolfgang Greilich, FDP). Auch Gabi Faulhaber (Linke) mahnte, "auf die Hilferufe der Schulen zu achten".

Die Zahlen: Lorz zufolge gibt es bei Grund- und Förderschulen regionale Lücken, es gehe im nächsten Schuljahr um 200 bis 300 Stellen. Er verwies darauf, es seien mit den Flüchtlingen in 18 Monaten 30.000 Kinder nach Hessen gekommen, das seien 1.500 Klassen, ein Drittel an Grundschulen.

Die Orakel-Frage: Für die SPD ist klar: Der Kultusminister hat es "verschlafen", rechtzeitig für genügend Lehrer zu sorgen. Minister und Koalitionsredner verweisen darauf, erstmals seit 14 Jahren und entgegen aller Prognosen seien die Schülerzahlen gestiegen. Die SPD könne nicht so tun, "als ob sie das Orakel von Wiesbaden wäre" (May, Grüne). FDP-Redner Greilich entgegnete, die Koalition könne sich nicht hinter den Flüchtlingen verstecken. Die Regierung hätte vor drei Jahren nur auf die Kindergartenzahlen schauen müssen, um zu sehen, was kommt. Die positiven Schilderungen seien "blanker Zynismus", wenn man die Lage vor Ort sehe.

Was nun? Die Koalition setzt auf eine Dreisprung-Lösung: Erst pensionierte Lehrer einsetzen, dann andere Lehrer für Grund- und Förderschulen weiterbilden, schließlich mehr Studienplätze. Lorz teilte mit, dass er mit den Universitäten mehr Studienplätze für Grundschul- und Förderlehrer vereinbart habe. Den Haken nannte CDU-Redner Schwarz selbst: "Sie wissen, wie lange es braucht, einen Lehrer zu qualifizieren: fünf bis sieben Jahre." SPD und Linken reichte das nicht: Sie forderten ein höheres Gehalt für Grundschullehrer, nannten bei möglichen Sofortmaßnahmen aber keine Alternative zur Pensionärs-Mobilisierung, die die FDP ohnehin okay findet.

