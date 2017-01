Bürgermeisterwahl in Schwarzenborn

Marc engagiert sich beim Kindergarten und in der CDU, Jürgen beim Posaunenchor und in der SPD. Wenn die Schwarzenborner am Sonntag ihren Bürgermeister wählen, steht jetzt schon fest: Der Sieger heißt Liebermann.

Acht Liebermanns leben laut Telefonbuch in Schwarzenborn (Schwalm-Eder), der kleinsten Stadt Hessens. Das sind deutlich mehr als Müllers, Maiers (jeweils zwei) oder Schmidts (vier). Deutschlandweit gibt es nur in vier Landkreisen mehr Liebermanns als im Schwalm-Eder-Kreis.

Und der Name ist noch aus einem weiteren Grund wichtig für die Stadt: Es ist der Name des nächsten Bürgermeisters.

Jürgen Liebermann (SPD) gegen Marc Liebermann (CDU) lautet das Duell am Sonntag. Bausparkassen-Bezirksdirektor gegen Betreiber der Bundeswehr-Kantine. Einer von beiden wird Nachfolger von Jürgen Kaufmann (SPD), der in die Kreisverwaltung nach Homberg (Efze) gewechselt ist.

Eines gleich vorneweg: Verwandt sind die beiden Liebermanns nicht - Jürgen berichtet, dass in Schwarzenborn insgesamt vier verschiedene Familien leben, die alle Liebermann heißen.

"Ich bin der Bausparkassen-Jürgen, er ist der Kantinen-Liebermann"

"Liebermann gegen Liebermann, das ist schon kurios", sagt Marc, der mit dem bezeichnenden Slogan "Ein Liebermann für alle" in den Wahlkampf zog. Aber Verwechslungen am Wahltag befürchtet Marc Liebermann nicht: "Die Leute wissen, wo sie das Kreuz machen sollen - wir haben nur 1.400 Einwohner in Schwarzenborn, da kennt jeder jeden."

Und woher wissen die Bürger das? "Wir haben verschiedene Vorstellungen", sagt Marc Liebermann. Als Bürgermeister will der 45-Jährige dafür sorgen, dass das Medizinische Versorgungszentrum endgültig fertiggestellt wird, er will W-Lan-Hotspots für die Bevölkerung bereitstellen und den demografischen Wandel bekämpfen, zum Beispiel mit Telearbeitsplätzen, die Schwarzenborn für junge Familien attraktiv machen sollen.

Sein Kontrahent, Jürgen Liebermann, sagt, er will das "Riesen-Thema" Medizinisches Versorgungszentrum abschließen, außerdem den Breitbandausbau vorantreiben und Schwarzenborn energieautark machen.

Er befürchtet ebenfalls keine Verwechslungen auf dem Stimmzettel: "Ich bin der Bausparkassen-Jürgen, er ist der Kantinen-Liebermann", sagt der 49-Jährige - mindestens 95 Prozent der Schwarzenborner kenne er persönlich, wie sein Kontrahent hat auch Jürgen Liebermann Klinken geputzt und alle 400 Haushalte in der Stadt besucht.

Freiwillige Feuerwehr gegen 500 Spiele für den TSV

Gut vernetzt im Ort sind sie beide. Marc Liebermann engagiert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr und ist städtischer Vertreter im "Kindergarten Sonnenstrahl". Sein Kontrahent hat 500 Fußballspiele für den TSV Scharzenborn gemacht und ist jetzt 2. Vorsitzender, außerdem leitet er den evangelischen Posaunenchor - oder, wie Jürgen Liebermann sagt: "Marc ist kein Sportler und nicht so musikalisch wie ich."

Sie kennen einander schon lange, sagt Jürgen Liebermann, und sie kämen gut miteinander aus. "Wir waren vorher per Du, sind es jetzt und werden es auch nach der Wahl noch sein." Auf den Wahlplakaten stehen sie auf unterschiedlichen Seiten, Jürgen links, Marc rechts, aber das sei Zufall, sagt Jürgen Liebermann, und nicht abgesprochen gewesen und auch nicht der Partei geschuldet.

Weitere Informationen Bürgermeisterwahlen am Sonntag In fünf hessischen Kommunen werden am Sonntag die Rathauschefs gewählt: Zwei Mal im Landkreis Kassel (Baunatal und Schauenburg), zwei Mal im Schwalm-Eder-Kreis (Bad Zwesten und Schwarzenborn), sowie in Schöffengrund im Lahn-Dill-Kreis. Ende der weiteren Informationen

Woher der Name Liebermann überhaupt kommt, "weiß ich nicht, wirklich nicht", sagt Marc Liebermann. "Das hab ich mich noch nie gefragt", sagt Jürgen Liebermann, kann aber immerhin berichten, dass er alt sein muss: Seine Familie lebt unter diesem Namen schon seit 1749 in dem Haus, in dem auch er jetzt mit seiner Frau lebt.

Und wer gewinnt am Sonntag? "Es steht fünfzig-fünfzig", sagen beide. Fest steht allein der Familienname des Siegers.