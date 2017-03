Hessens Linke hat Sabine Leidig zu ihrer Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl gemacht. Für den SPD-Kanzlerkandidaten Schulz formulierte die Partei gleich das Kernziel einer möglichen Koalition.

Die Linke hat auf einem Landesparteitag am Samstag in Kaufungen (Kassel) ihre Kandidatenliste für die Bundestagwahl aufgestellt: Die Delegierten wählten die 55 Jahre alte Sabine Leidig aus Kassel mit 77,8 Prozent zur Spitzenkandidatin. Sie wird die hessische Linke in den Bundestagwahlkampf führen. Achim Kessler, sozialpolitischer Sprecher des Landesverbands, kam auf Platz zwei.

Ziel sind vier Listenplätze

Kessler setzte sich mit 69,4 Prozent gegen den migrationspolitischen Sprecher des Landesverbands, Ali Al-Dailami, durch. Auf Listenplatz drei wurde die Bundestagsabgeordnete Christine Buchholz gewählt, der Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Jörg Cezanne, kam auf Platz vier der Landesliste. Auf Platz fünf wählten die Delegierten die Landesvorsitzende Heidemarie Scheuch-Paschkewitz.

Vier Mandate zu erzielen sei das Ziel des Landesverbandes bei der Bundestagswahl, erklärte Sprecher Michael Müller zu hessenschau.de.

"Angst-System Hartz IV überwinden"

Leidig forderte einen sozialökologischen Umbau der Gesellschaft und die Umverteilung von Reichtum. Das könne nur die Linke leisten. Achim Kessler wandte sich mit einer deutlichen Aufforderung an die SPD und deren Kanzlerkandidaten Martin Schulz: "Wir können gerne das Angst-System Hartz IV gemeinsam durch eine solidarische Mindestsicherung von 1.500 Euro netto überwinden." Die Agenda 2010 könne nicht reformiert werden - sie gehöre abgeschafft.

Die Fraktionsvorsitzende im Landtag, Janine Wissler, hatte sich schon frühzeitig dagegen entschieden, für den Bundestag zu kandidieren - sie will in der hessischen Landespolitik bleiben.