Vor elf Jahren war Landes-Verfassungsschützer Temme am Tatort des NSU-Mordes an Halit Yozgat in Kassel. Seine Rolle ist bis heute rätselhaft. Nun sieht ihn die Linkspartei der Lüge überführt - durch ein Dokument.

Bis zuletzt hat die Landesregierung neue Unterlagen zum NSU-Komplex an den Ausschuss des Landtags geschickt, der das Handeln von Regierung und Behörden nach dem Mord an Halit Yozgat in Kassel untersucht. Nun will die Linke in den Akten ein Schlüsseldokument entdeckt haben.

Es geht erneut um den damaligen hessischen Verfassungsschützer Temme, der am Tatort des Kasseler Mordes anwesend war - das allerdings verschwieg, bis ihn die Polizei aufspürte. Ein Tatverdacht gegen ihn wurde fallen gelassen. Doch seine Rolle gilt weiter als rätselhaft und umstritten.

Temme zeichnete Anfrage zur Mordserie ab

Die Linksfraktion im Landtag sieht ihn nun durch das neue Dokument der Lüge überführt - und hat deshalb Strafanzeige gegen ihn erstattet. Temme habe 2012 vor dem NSU-Ausschuss des Bundestages ausgesagt, die Mordserie sei damals definitiv kein dienstliches Thema beim Verfassungsschutz gewesen, verwies die Linke auf wörtliche Protokolle.

Nun aber berichtete der Linken-Abgeordnete Hermann Schaus am Mittwoch über ein Schreiben von Iris Pilling, der damaligen Vorgesetzten von Temme. Darin fragte sie - zwei Wochen vor dem Kasseler Mord - nach der damals als Ceska-Serie bekannten Mordreihe: Die V-Mann-Führer möchten sich bei ihren Informanten umhören, ob diese etwas über die Morde wüssten. Das Neue an dem bereits zuvor bekannten Schreiben: Der aufgetauchte Ausdruck ist abgezeichnet von Verfassungsschützer Temme.

Im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags sagte Pilling im Dezember 2015, auf ihre E-Mail von Ende März 2006 habe es keine Rückmeldungen gegeben.

Linke: Antworten neu hinterfragen

Für Schaus ist damit klar, dass Temme gelogen hat und auch andere Aussagen neu hinterfragt werden müssten. Auch der damalige Innenminister und heutige Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) habe sich darauf berufen, es habe keinen dienstlichen Bezug zwischen der Mordserie und Temme gegeben. "All dies ist nun hinfällig", sagte Schaus, der auch fragt, warum das Dokument dem Ausschuss nicht früher übergeben wurde.

Erst in der Sitzung des Ausschusses Anfang März war es um die Frage gegangen, warum die Regierung verschiedene Informationen nach dem Mord in Kassel 2006 nicht an das Parlament weitergegeben hatte.