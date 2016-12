In der hessischen CDU herrscht weiter Streit über den Umgang mit der AfD. Der Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Willsch wirbt entgegen der offiziellen Parteilinie für eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten. Gegenwind bekommt er aus dem eigenen Kreisverband.

Für Kanzlerin Angela Merkel (CDU) endet das Jahr so ähnlich, wie es begonnen hat: mit Widerstand aus den eigenen Reihen, den auch Bundestagsabgeordnete aus Hessen mit verursachen. Anfang des Jahres hatten die Frankfurterin Erika Steinbach und der CDU-Kreisvorsitzende im Rheingau-Taunus-Kreis, Klaus-Peter Willsch, einen Brandbrief an Merkel mit unterzeichnet, der ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik anprangerte.

Willsch und Steinbach machen keinen Hehl daraus, dass sie innerhalb der Union zu Merkels größten Kritikern zählen. Jüngst brüstete sich Willsch in einem Interview mit dem Magazin Focus erneut damit, dass er Merkels Positionen in vielen Punkten ablehne. Dazu zählt auch ihr kategorisches Nein zu einer Zusammenarbeit mit der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD).

Ihre Haltung in dieser Frage hatte die Kanzlerin zuletzt auf dem CDU-Parteitag in Essen deutlich gemacht . Rückhalt bekommt sie vom Ministerpräsidenten und Chef der hessischen CDU, Volker Bouffier. Auch er betonte kürzlich, dass für die Union ein Bündnis mit der AfD nicht in Betracht komme.

Willsch: "Keine Lust, ewig mit linken Parteien zu koalieren"

Doch sein Parteikollege Willsch sieht das anders: "Eine Koalition irgendwann hängt davon ab, ob die Radikalen dort die Führung übernehmen oder gemäßigte Kräfte", sagt Willsch. Ohnehin sollten Kontakte zu gemäßigten AfD-Mitgliedern möglich sein, fordert er. Schließlich seien diese "doch keine Leprakranken".

Bei der CDU-Spitze im Land stößt Willsch damit auf taube Ohren. "Die Position der hessischen CDU hat der Landesvorsitzende erst vor kurzem klar geäußert", sagte Pressesprecher Christoph Weirich hessenschau.de. Bouffier äußert sich schon seit längerem immer wieder positiv über Schwarz-Grün und verweist auf die "guten Erfahrungen" in Hessen.

Schwarz-Grün auch im Bund - eine Konstellation, die sich Willsch nicht ausmalen möchte: "Auf Bundesebene gibt es schwerverdauliche Mitspieler bei den Grünen, wie zum Beispiel Jürgen Trittin oder Renate Künast", sagte er hessenschau.de. Und er fügte hinzu: "Ich habe auch keine Lust, ewig mit linken Parteien zu koalieren."

Willsch: "Wie in den 80er Jahren bei den Grünen"

Deshalb also lieber ein Bündnis mit der AfD? Auf Bundesebene sehe er für eine solche Zusammenarbeit zurzeit zwar selbst keine Grundlage, räumte Willsch ein. Dies hänge langfristig davon ab, ob die AfD ihre parteiinternen Querelen beilegen könne. Den Anfang würde nach seiner Meinung aber ohnehin die kommunale Ebene machen. Willsch ist überzeugt, "dass - falls die AfD sich zu einer ordentlichen bürgerlichen Kraft entwickeln sollte - mögliche Zusammenarbeiten sicherlich wie auch zu Beginn der 80er Jahre bei den Grünen zunächst auf kommunaler Ebene beginnen würden."

Wie das in der Praxis aussieht, weiß er auch schon. Denn seit der Kommunalwahl ist die AfD mit sieben Abgeordneten als drittstärkste Kraft im Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises vertreten. Eine formelle Koalition gibt es hier derzeit nicht, Mehrheiten finden sich quer durch das Parlament. In wichtigen Punkten stimmt die CDU auch gerne mit der AfD gemeinsam ab, um rot-grüne Beschlüsse aus der Vergangenheit zu korrigieren. Bei der Frage nach einer Zusammenarbeit mit der AfD kann Willsch dann darauf verweisen, es gebe im Kreistag ja keine formellen Bündnisse - und als Kreistagsvorsitzender müsse er mit allen sprechen.

Gegenwind aus dem eigenen Kreisverband

Gegen eine Annäherung an die AfD formiert sich aber bereits in Willschs Heimatverband Widerstand. So hat der Eltviller Bürgermeister Patrick Kunkel auf Twitter unter dem Hashtag #KonservativStattRechts eine Kampagne gestartet und damit eine rege Debatte in Gang getreten.

Auf Facebook erklärte der Unionspolitiker dazu: "Meine Partei, die Christlich-Demokratische Union, darf sich meiner Meinung nach niemals mit der AfD zusammen tun. Sobald wir es zulassen, dass sich CDUler mit AfDlern verbünden, müssen wir uns um die freiheitlich-demokratische Grundausrichtung der Union Gedanken machen." Eine Annäherung an die AfD seitens der CDU dürfe es deshalb niemals geben, fordert Kunkel.

Mit seiner Haltung steht er nicht alleine da: "Meine volle Zustimmung!", twitterte der Eltviller CDU-Stadtverordnete Andre Radke. Unterstützung kommt auch von Mitgliedern aus anderen Teilen der Bundesrepublik. So twitterte beispielsweise Simon Cöppicus aus Menden im Sauerland: "Echt guter Hashtag! Ist vor allem ein starkes Zeichen nach rechts und links". Christian Reinboth aus Wernigerode im Harz (Sachsen-Anhalt) lobte: "Sehr lesenswert: Was @Patrick_Kunkel, CDU-Bürgermeister im schönen #Eltville zu #AfD, #CDU und #Konservatismus sagt."

[Anmerkung der Redaktion: Ein Zitat von Klaus-Peter Willsch zu Kontakten zwischen CDU und AfD auf kommunaler Ebene im Rheingau-Taunus-Kreis wurde in einer zweiten Version dieses Berichts konkretisiert.]