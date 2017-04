IHK-Kongress in Gießen

In Frankfurt ist ein Auftritt von AfD-Chefin Petry vor Wirtschaftsvertretern geplatzt. Jetzt sorgt eine IHK-Einladung an ihren Kollegen Meuthen in Gießen für Ärger. Ein SPD-Mann schäumt - und die Uni prüft, ob sie ihr Audimax dafür hergibt.

Die Steuer- und Fiskalpolitik soll am 22. Mai im Mittelpunkt eines Kongresses stehen, zu dem die Industrie- und Handelskammer ins Audimax der Universität in Gießen eingeladen hat. Nicht das Thema, sondern einer der Gäste der geplanten Podiumsdiskussion sorgt nun für Wirbel. Es geht um den AfD-Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen.

Neben ihm wurden auch Politiker anderer Parteien geladen: Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU), der FDP-Bundestagsabgeordnete Hermann Otto Solms (FDP) aus Lich (Gießen), die grüne Landtagsabgeordnete Eva Goldbach aus Lauterbach (Vogelsberg) und der Gießener SPD-Bundestagskandidat Mathias Körner. Körner aber hat seine Teilnahme unter Protest abgesagt. Er habe erst im Nachhinein aus der Zeitung von der Einladung an Meuthen erfahren, sagte er dem hr und bestätigte einen entsprechenden Bericht der Gießener Allgemeinen Zeitung.

Schäfer: "Wind aus den Segeln nehmen"

Körner hat nun nicht mehr das Gefühl, dass auf dem IHK-Podium seriös über Steuer- und Fiskalpolitik diskutiert werde, wie er dem hr zur Begründung sagte. Nun drohe eine "AfD-Wahlveranstaltung“ - und die könne auch sehr gut ohne ihn stattfinden. Die geladenen Politiker von CDU, Grünen und FDP teilen Körners Bedenken nicht. Sie wollen teilnehmen, wie sie dem hr bestätigten.

Finanzminister Schäfer sieht demnach in der Gießener Podiumsdiskussion die Gelegenheit, "jenen den Wind aus den Segeln zu nehmen, die mit ihren Ansichten und Ideologien den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land gefährden". Es sei bedauerlich, dass die SPD nicht verstanden habe, wie wichtig es sei, die AfD in einer ernsthaften Auseinandersetzung zu entlarven. Dass ein AfD-Vertreter aus Baden-Württemberg komme, sage "viel über den Zustand der Partei aus".

FDP-Bundesschatzmeister Hermann Otto Solms, will sich ebenfalls mit dem AfD-Vertreter "argumentativ und politisch auseinandersetzen". Er habe sich aber schon gewundert, dass zu der hessischen Veranstaltung "Herr Meuthen aus Baden-Württemberg" eingeladen wurde. Grünen-Politikerin Goldbach will auf dem Steuerkongress in Gießen und anderswo "Fremdenhass, Europafeindlichkeit und völkischen Parolen"entschieden entgegentreten. Denn darauf beruhe der Populismus der AfD.

Droht eine One-Man-Show?

SPD-Mann Körner befürwortet das zwar auch. Er glaubt aber, dass der IHK-Kongress zu einer reinen Show werde, bei der AfD-Chef Meuthen im Mittelpunkt und selbst Finanzminister Schäfer eine Nebenrolle spielen werde. Mit Meuthens Auftritt werde Gießen als Stadt der früheren Notaufnahme für DDR-Flüchtlinge und der hessischen Erstaufnahme für Asylbewerber zudem kein guter Dienst erwiesen.

Auf ihrer Internetseite wirft die IHK Körner Kritik anhand "alternativer Fakten" vor. So sei dem SPD-Politiker am 23. März sehr wohl mitgeteilt worden, dass unter anderem auch ein AfD-Vertreter teilnehmen werde. Dass es Partei-Promi Meuthen würde, stand demnach da noch nicht fest. Generell heißt es: Dem Demokratieverständnis der IHK entspreche es, "alle zur Bundestagswahl relevanten - nicht verfassungsfeindlichen - Parteien einzuladen".

Überraschte Uni prüft

Inzwischen ist allerdings unklar, ob der IHK-Kongress mit Meuthens Beteiligung überhaupt stattfindet. Denn die Justus-Liebig-Universität als Vermieterin des Veranstaltungsortes erfuhr ebenfalls erst aus der Presse vom Auftritt des AfD-Bundesvorsitzenden.

Die Hochschule werde das weitere Vorgehen abklären und dazu auch mit der IHK als Veranstalterin sprechen. Dann werde man entscheiden, ob die Anmietung Bestand haben könne oder solle, heißt es in einer Stellungnahme. Die Uni bezieht sich auch auf Erfahrungen, die andere Institutionen mit ähnlichen Veranstaltungen gemacht hätten.

Gemeint ist unter anderem wohl der Auftritt der AfD-Bundesvorsitzenden Frauke Petry, der Ende März vom Wirtschaftsclub Rhein-Main in Frankfurt geplant war. Die Veranstaltung wurde abgesagt. Im Wirtschaftsclub hatte sich heftiger Widerstand geregt, außerdem waren Protestdemonstrationen angekündigt worden. Petry hatte alleine als Referentin auftreten sollen.

