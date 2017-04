Die hessische SPD will sich am Samstag auf ihrem Landesparteitag in Kassel auf den Bundestags-Wahlkampf einstimmen. Staatsminister Roth wird voraussichtlich Spitzenkandidat.

Die 350 Delegierten werden in Kassel unter anderem die Landesliste für die Bundestagswahl am 24. September aufstellen. SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel werde voraussichtlich erneut Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, als Spitzenkandidaten vorschlagen, sagte ein Sprecher.

Der neue Star der Partei, Martin Schulz, wird nicht bei dem außerordentlichen Landesparteitag am Samstag anwesend sein. Parteichef Schäfer-Gümbel sagte zu hr-iNFO, die Partei befinde sich im Angriffsmodus, seit Schulz an die Bundesspitze gerückt sei. Das gelte für die kommende Bundestagswahl, aber auch für die hessische Landtagswahl Ende 2018.

Kostenfreie Kita als zentrales Thema

Es geht laut Schäfer-Gümbel um eine Richtungsentscheidung für mehr soziale Gerechtigkeit. Die CDU habe auf Bundes- und Landesebene keine Gestaltungskraft mehr. Rückenwind für die SPD erwartet Schäfer-Gümbel durch die anstehenden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.

Inhaltlich will sich die SPD in Kassel unter anderem mit frühkindlicher Bildung befassen. Laut Schäfer-Gümbel will die Partei unter anderem einen Stufenplan für eine gebührenfreie Betreuung in Kindergärten und -krippen beschließen, der die Kommunen gleichzeitig entlaste.

Bisher stellt die hessische SPD 16 Bundestagsabgeordnete. Die Liste für die kommende Bundestagswahl umfasst voraussichtlich 47 Kandidaten.