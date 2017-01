Warnhinweis an Gefahrenstellen

Feuerwehren in Hessen dürfen bei schweren Verkehrsunfällen Autofahrer wieder mit Blink- und Leuchtpfeilen warnen. Das seit November geltende Verbot hatte teils skurrile Auswüchse angenommen.

Das hessische Verkehrs- und das Innenministerium gaben nach eigenen Angaben am Montag einen Erlass heraus, aufgrund dessen Feuerwehren in Hessen bei schweren Verkehrsunfällen wieder mit Blinkpfeilen warnen dürfen.

Die Ministerien reagierten mit der Ausnahmegenehmigung auf die Kritik an einer bundesweit ausgesprochene Neuregelung, die den Feuerwehren den Einsatz solcher Blinklichter seit November untersagte.

"Das hilft den Feuerwehrleuten, sich selbst am Unfallort zu schützen. Und es verringert die Gefahr von Folge- und Auffahrunfällen", begründeten Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und Innenminister Peter Beuth (CDU) die Entscheidung. Die Pfeile am Heck der Einsatzfahrzeuge waren verboten worden, weil Feuerwehren damit letztlich auch den Verkehr lenken - doch das ist ihnen eigentlich nicht erlaubt.

Gerade gekauft, schon unbrauchbar

Das Verbot hatte seit November für Aufregung gesorgt. Denn es bedeutete: die Sicherungsanhänger der Feuerwehr mit den drehbaren und blinkenden Pfeilen mussten in den Garagen bleiben. Das galt sowohl für die, die bei den Wehren in den vergangenen Jahren erworben wurden als auch für ganz neue. Die Regelung arbeitete zudem mit schwer nachvollziehbaren Ausnahmen. So durften die baugleichen Anhänger von Hessen Mobil trotzdem eingesetzt werden.

Wie ein Schildbürgerstreich im wahrsten Sinne des Wortes wirkte das Verbot auf Oliver Ortwein, Stadtbrandinspektor von Staufenberg (Gießen). Denn seit rund vier Wochen stand im Feuerwehrgerätehaus der Stadt ein nagelneuer, rund drei Meter hoher Anhänger mit einem Verkehrsschild mit weißen und gelbblinkenden Pfeilen. Doch einsetzen durfte die Staufenberger Wehr ihre 15.000 Euro teure neue Errungenschaft bisher nicht.

Die Alternative: komplette Autobahn sperren

Staufenbergs Bürgermeister Peter Gefeller (SPD) hatte sich zwar vor der Bestellung des Anhängers für die Feuerwehr extra noch erkundigt, ob seine Wehre auch das Gerät verwenden könnten. "Kein Problem", habe es damals auch dem Hessischen Verkehrsministerium geheißen. Doch kurz bevor der Anhänger im Dezember geliefert wurde, änderte sich die Rechtslage. Das Ministerium hob die bisher gültige Ausnahmegenehmigung auf.

Das war nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich: "Die Anhänger bieten uns bei unseren gefährlichen Einsätzen Schutz“, sagt Stadtbrandinspektor Ortwein. Denn bereits weit vor dem eigentlichen Unfall weisen die großen Schilder die Autofahrer auf den Gefahrenpunkt hin und lenken den Verkehr – wenn es die Situation erlaubt – auf der Nebenspur am Unfall vorbei. Seit Jahren wurde es so an vielen Unfallstellen praktiziert. "Wenn wir das nicht mehr dürfen, ist für uns die Alternative, die Autobahn komplett zu sperren", erklärt Oliver Ortwein. "Dann steht eben der gesamte Verkehr."

Soweit dürfte es jetzt nicht mehr kommen. Weshalb die Erlaubnis für den Einsatz der Blinkhinweise nicht schon eher möglich war, war am Montag auf Nachfrage beim Wirtschaftsministerium nicht zu erfahren.

FDP kritisiert: "Gesetzesänderung völlig verschlafen"

Die "überflüssige Gefährdung der Einsatzkräfte" ist in den Augen des FDP-Abgeordneten Wolfgang Greilich ein Versäumnis der schwarz-grünen Landesregierung: "Und das nur, weil der Verkehrsminister erst eine Gesetzesänderung im Jahr 2013 völlig verschlafen und dann die entsprechende Ausnahmegenehmigung einfach aufgehoben hatte, ohne die Folgen dieses Handelns zu überblicken", monierte Greilich am Montag.