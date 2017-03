Türkei-Mission in schwieriger Zeit: Europaministerin Puttrich reist in Hessens Partnerregion Bursa. Auch über das Schicksal des inhaftierten Journalisten Deniz Yücel will sie sprechen - "in nicht-öffentlicher Form".

Es kam einer Ohrfeige gleich im vergangenen September: In letzter Minute sah sich die Delegation aus Hessen gezwungen, den Trip in die Partnerregion Bursa abzusagen. Zentrale Gesprächstermine waren von der türkischen Seite gestrichen worden.

An diesem Sonntag wagt Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) einen neuen Versuch, die Beziehungen wiederzubeleben. Für vier Tage will sie nach Bursa und Istanbul reisen. "Wir haben erstmal etwas Gras darüber wachsen lassen. Und dann gefragt, ob von türkischer Seite Interesse an einer Reise besteht", sagt sie. "Das ist uns signalisiert worden."

Partnerschaft mit Mühe aufrecht erhalten

Puttrich weiß, dass sie vor einer schwierigen Reise steht. Nicht völlig auszuschließen ist, dass sie erneut kurzfristig abgesagt wird. Dabei geht es weniger um das Verhältnis zwischen Hessen und der Region Bursa, die seit 2010 eine Partnerschaft haben, die nur mit Mühe aufrecht erhalten wird.

Vor allem die deutsch-türkische Großwetterlage belastet: Die türkische Seite schreckt nicht davor zurück, der deutschen Regierung "Nazi-Praktiken" zu unterstellen, weil hier türkische Wahlkampfveranstaltungen zugunsten des Erdogan-Referendums untersagt wurden. Kann man das ausblenden, auch wenn es vermeintlich nur um eine regionale Partnerschaft geht? "Im Vordergrund steht das Verhältnis zu Bursa, keine Frage" , sagt Puttrich. Aber es steht im Schatten der deutsch-türkischen Beziehungen. "Man muss sagen können, was unangemessen ist, was hier nicht verstanden wird."

Unangenehme Themen im kleinen Kreis

Puttrich wiederholt nicht ihre kühne Aussage von früher, man müsse "mit den Türken Tacheles reden". Aber sie meint schon, dass man unangenehme Themen nicht ausblenden dürfe – zumindest im geschützten Raum und im kleinen Kreis.

Das Reiseprogramm ist zweigeteilt. Es gibt offizielle Gespräche in Bursa - bis hin zu Gouverneur Kücük. Der frühere Gouverneur Harput, ein Wegbereiter der hessisch-türkischen Partnerschaft, sitzt seit dem Putschversuch in Haft.

"Wir machen uns Sorgen"

Puttrich und ihre Delegation wollen im zweiten Teil der Reise – dann in Istanbul und nicht mehr in Bursa – mit Vertretern von Nichtregierungs-Organisationen und politischen Stiftungen die aktuelle Lage beraten.

Sie habe sich vorgenommen, mit ihren türkischen Gesprächspartnern auch das Schicksal des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel aus Flörsheim anzusprechen, sagte Puttrich – ein besonders heikler Punkt der Mission: "Wir können uns nicht in Verfahren einmischen, aber es wird Gelegenheit in nicht-öffentlicher Form geben, anzusprechen, dass wir uns Sorgen machen".

In der Delegation sind auch Landtagabgeordnete. Darunter Mürvet Öztürk, einst grüne Abgeordnete, jetzt fraktionslos. Öztürk ruft in Hessen zum "Nein" gegen die Erdogan’sche Verfassungsreform auf, weil sie die Demokratie in der Türkei in Gefahr sieht. Aber auch sie plädiert dafür, die Gespräche mit den Türken gerade jetzt nicht abreißen zu lassen.