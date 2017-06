Mit einer Stimme Vorsprung hat sich Bad Karlshafens neuer Bürgermeister durchgesetzt. Aber jetzt muss die knappe Wahl wohl wiederholt werden. Schuld ist ein Scherz am falschen Ort.

Der Ausgang der Bürgermeister-Direktwahl in Bad Karlshafen (Kassel) am 21. Mai dieses Jahres war denkbar knapp. Mit 932 Stimmen gewann der parteilose Marcus Dittrich, 931 Stimmen erhielt die Zweitplatzierte Petra Werner. Nun muss die Wahl in Hessens nördlichster Stadt voraussichtlich wiederholt werden.

Es gehe zwar nur um eine Stimme, doch die sei eben wahlentscheidend gewesen, sagte Karl-Christian Schelzke, Direktor des Hessischen Städte-und Gemeindebundes, am Donnerstag. Schuld ist ein misslungener Scherz. Ein Wähler hatte laut Schelzke aus der Wahlkabine heraus die Wahlhelfer allen Ernstes gefragt, ob er auf dem Stimmzettel unterschreiben müsse.

Wahlzettel unterschrieben

Die Wahlhelfer hätten gelacht und scherzend Ja gesagt, weil sie die Frage selbst für einen Scherz hielten. Der Bürger unterschrieb aber tatsächlich und machte seinen Stimmzettel damit ungültig.

Der betroffene Wähler hat mittlerweile Einspruch eingelegt, er fühlt sich getäuscht. Schelzke hält den Vorwurf für stichhaltig: "Wären es 20 Stimmen Unterschied gewesen, wäre die Sache irrelevant", sagt er. Doch angesichts des knappen Ergebnisses müsse die Wahl voraussichtlich zumindest im betroffenen Wahlbezirk wiederholt werden. Man sei aber noch in der Prüfung.

Stadtparlament entscheidet

Die Stadt Bad Karlshafen bestätigte den Vorfall. Man warte noch auf eine Stellungnahme des Wahlvorstands, hieß es aus dem Rathaus. Die Entscheidung darüber, ob es eine komplette Neuwahl gebe oder nur ein Teil der 2805 Wahlberechtigten erneut abstimmen müsse, liege beim Stadtparlament. Das tagt am 27. Juni. Es werde auf Grundlage der Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes entscheiden.