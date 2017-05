Knapper geht es nicht. In Bad Karlshafen hat Marcus Dittrich am Sonntag die Stichwahl der Bürgermeisterwahl für sich entschieden - mit einer einzigen Stimme Vorsprung.

"Ihre Stimme zählt!" Mit diesem etwas abgegriffenen Slogan hatte der parteilose Bürgermeisterkandidat Marcus Dittrich auf seiner Homepage dafür geworben, bei der Stichwahl am Sonntag in Bad Karlshafen im Kreis Kassel für ihn zu votieren. Womöglich ahnte er selbst nicht, wie richtig er damit liegen sollte.

Denn am Ende waren es 932 Stimmen oder 50,03 Prozent, die Dittrich nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis für sich verbuchen konnte - eine einzige Stimme mehr als seine ebenfalls parteilose Mitbewerberin Petra Werner, die auf 931 Stimmen oder 49,97 Prozent kam. Der bisherige Amtsinhaber Ulrich Otto (parteilos) war nicht mehr angetreten.

Im zweiten Wahlgang aufgeholt

Damit gilt Dittrich als Sieger des Wahlgangs und als kommender Bürgermeister von Bad Karlshafen. Dabei hatte er im ersten Durchgang vor zwei Wochen mit 41,2 Prozent der Stimmen noch hinter der ebenfalls parteilosen Petra Werner gelegen, die auf 48,0 Prozent gekommen war. Ausgeschieden waren Ralf Betz (parteilos) mit 9,3 Prozent und Marcel Maier (parteilos) mit 1,5 Prozent.

In den Urnen lagen am Ende auch neun ungültige Stimmen. Jede von ihnen hätte den Wahlausgang verändern können. Das Interesse an der Wahl war ungebrochen. Hatten schon am ersten Urnengang 66,0 Prozent der 2.805 Wahlberechtigten teilgenommen, so waren es diesmal mit 66,7 Prozent sogar noch etwas mehr.