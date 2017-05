Noch Sponsoring oder schon Werbung - so einfach wie in diesem Fall Ende der 90er Jahre wird das nicht immer zu unterscheiden sein.

Noch Sponsoring oder schon Werbung - so einfach wie in diesem Fall Ende der 90er Jahre wird das nicht immer zu unterscheiden sein. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Keine neuen Hauptschulen, Wahlfreiheit bei der Inklusion: Das sind wesentliche Punkte des vom Landtag geänderten Schulgesetzes. Umstritten war die Frage, wer Unternehmen an Schulen die Grenzen setzt.

Werbung nein, Sponsoring ja: Das ist grob umrissen der Spielraum für Unternehmen an hessischen Schulen, wie ihn das am Dienstag im Landtag geänderte Schulgesetz vorsieht. Entschieden wurde die Reform am Dienstagabend im Landtag mit den Stimmen von CDU, Grünen und FDP. Wie und von wem die Regel im Schulalltag umgesetzt wird, sorgte in der Debatte für Streit.

Mit dem Gesetz wird festgelegt, dass Werbung für Produkte und Dienstleistungen unzulässig sind, die nichts mit der Schule zu tun haben. Sponsoring ist etwa möglich, wenn der Nutzen für die betroffene Schule größer ist als die Werbewirkung für das Unternehmen, das zum Beispiel seine Produkte der Schule zukommen lässt. Ausgeschlossen sein müsse "eine Beeinflussung sowie der Anschein einer Einflussnahme auf Schule und Unterricht".

Verantwortung abgewälzt?

Wann das der Fall ist, werden die Schulleitungen demnach selbst bestimmen – zum Unmut von SPD und Linken im Landtag. Die Oppositionsfraktionen lehnten diese Regelungen ab, weil die Regierung damit die Verantwortung für Sponsoring auf die Schulen abwälze.

Ein erster Entwurf hatte vorgesehen, dass Schulämter oder das Kultusministerium selbst Sponsoring genehmigen müssten. Doch die schwarz-grüne Koalition besserte nach, als es daran Kritik gab - unter anderem aus der Wirtschaft.

Eltern behinderter Kinder haben die Wahl

"Werbung ist, war und bleibt an unseren Schulen verboten", sagte Grünen-Fraktionschef Mathias Wagner. Wolfgang Greilich (FDP) indes sagte als Lob an Schwarz-Grün: "Ich bin froh, dass Sie den Irrweg eines radikalen Werbeverbots an den Schulen verlassen haben."

Der bildungspolitische Sprecher der SPD, Christoph Degen, kritisierte die Änderung des Gesetzes ebenso wie Gabriele Faulhaber (Linke). Sie monierte: "Der Mut zu wirklichen Reformen fehlt." Zudem gebe es bedeutende Verschlechterungen im Bereich der Inklusion, also dem gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht-behinderten Kindern.

Auslaufmodell

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hob dagegen hervor, dass Eltern von behinderten Kindern die Wahlfreiheit hätten, ob sie ihr Kind auf eine Förderschule oder in den gemeinsamen Unterricht mit nicht-behinderten Kindern schicken wollen. Im geänderten Gesetz werden der "Pakt für den Nachmittag" und der Ganztagsunterricht gesetzlich verankert, ebenso wie Schulbündnisse für die inklusive Beschulung behinderter Kinder.

Außerdem läutet das Gesetz das Ende der eigenständigen Hauptschule ein. In Zukunft wird es keine neuen Hauptschulen mehr geben, und die bestehenden Hauptschulen laufen aus.