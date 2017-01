Der Frankfurter Bundestagsabgeordneten Omid Nouripour (Grüne) darf trotz doppelter Staatsbürgerschaft wieder in die USA einreisen. Dies hätten ihm US-Behörden bestätigt, sagte er hessenschau.de

Der Frankfurter Bundestagsabgeordneter Omnid Nouripour (Grüne) hat nach eigener Aussage von amerikanischen Behörden persönlich bestätigt bekommen, dass nun alle Deutschen wieder Visa für die Einreise in die USA beantragen können. Dies gelte auch für diejenigen, die zugleich einen Pass derjenigen sieben Staaten besitzen, für die der amerikanische Präsidenten Donald Trump mit einem Erlass die Einreise verboten hat, sagte er.

Nach Informationen von Nouripour werden damit in den amerikanischen Auslandsvertretungen in Deutschland jetzt auch wieder die Visaanträge von Deutschen bearbeitet, die einen zweiten Pass einer derjenigen Länder haben, für die das derzeitige Einreiseverbot gilt: Das sind Iran, Irak, Syrien, Libyen, Somalia, Jemen und Sudan.

"Kurzes Aufatmen, bevor der Kampf weitergeht"

Nouripour selbst besitzt neben dem deutschen auch einen iranischen Pass und hätte nicht mehr in die USA reisen dürfen. Auch der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) wäre wohl von dem Einreiseverbot betroffen gewesen, der gebürtige Offenbacher besitzt auch einen jemenitischen Pass - neben seinem deutschen Pass. Al-Wazir hatte zuletzt das Einreiseverbot scharf kritisiert.

"Es ist ein schönes und kurzes Aufatmen, bevor der Kampf weitergeht", sagte Nouripour hessenschau.de am Dienstagabend. Er selbst habe einen Brief an den amerikanischen Kongress geschrieben und in der Sache mit dem Kanzleramt in Berlin telefoniert. Die aktuellen Entwicklungen wertete Nouripour als Erfolg der andauernden Proteste gegen Trumps Einreiseverbot.