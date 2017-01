Am Dienstag entscheidet das Bundesverfassungsgericht über ein Verbot der rechtsextremen NPD. Sollte es dazu kommen, hätte das auch Auswirkungen für einige hessische Stadtparlamente und Kreistage.

21 Sitze hält die NPD in hessischen Kommunalvertretungen. Darunter sind die Kreistage Main-Kinzig, Lahn-Dill und und Wetterau. Zudem sitzen in den Stadtparlamenten von Wetzlar, Leun, Altenstadt und Büdingen Vertreter der Rechtsaußen-Partei.

In Büdingen brachte es die NPD bei der letzten Wahl im März 2016 auf 10,2 Prozent und vier Mandate. Die würden bei einem Parteiverbot unter den vier stärksten Parteien Freie Wähler, CDU, SPD und Grünen aufgeteilt. So sieht es das hessische Kommunalwahlgesetz vor. Auch in Wetzlar (5 Sitze) und in Altenstadt (4) würden die Sitze auf andere Parteien übergehen.

Ersatzlose Streichung

In Leun und den drei Kreistagen würden die NPD-Mandate dagegen ersatzlos wegfallen. Denn: Sind in einem Kommunalparlament weniger als drei Sitze betroffen, werden sie laut Kommunalwahlgesetz nicht neu vergeben. Die NPD-Abgeordneten würden in jedem Fall ihre Sitze verlieren. Auch eine - von der Partei angekündigte - Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte würde daran zunächst nichts ändern.

Die NPD mag in Mittelhessen örtlich noch eine Rolle spielen, in vielen Kommunen hat sie bei den letzten Wahlen aber deutlich an die AfD abgegeben. In Büdingen konnte die NPD laut Gemeindewahlleiter Gerhard Bennemann vor allem deswegen so viele Prozente sichern, weil hier wichtige NPD-Politiker angetreten sind und die Konkurrenz durch die AfD fehlte.

Pro und contra Verbot

In Büdingen sind die Parteien uneins, ob sie für oder gegen ein Verbot der NPD sind. Bürgermeister Erich Spamer (FWG) spricht sich gegen ein Verbot aus: "Aus meiner Sicht macht das keinen Sinn. Wenn die NPD verboten würde, würde eine Parallel-Organisation gegründet oder sie würde in den Untergrund gehen. Ich glaube, es ist besser, wenn man mit dem politischen Gegner, den ja überwiegende Bevölkerungsschichten nicht haben wollen, wenn man dem Auge in Auge gegenüber steht und sich mit ihm auseinander setzen kann."

SPD, Grüne und CDU sehen das etwas anders. Sie wünschen sich ein NPD-Verbot. Benjamin Harris von der CDU weiß auch, dass es damit nicht getan wäre: "Ich weiß, dass der Kampf gegen Rechts nicht vor Gericht entschieden wird. Da bedarf es ganz anderer Mittel. Wir müssen den Kampf gegen Rechtspopulismus in den Parlamenten, an den Stammtischen, in den sozialen Medien aufnehmen. Da muss der Kampf ausgetragen werden."

Verbot erfordert Zwei-Drittel-Mehrheit

Die NPD selbst rechnet nicht mit einem Verbot. Vom Fraktionsvorsitzenden in Büdingen, Daniel Lachmann, der auch Vize-Landesvorsitzender seiner Partei ist, heißt es: "Wir sehen dem Verhandlungstag gelassen entgegen, da wir nicht von einem Verbot ausgehen. Die NPD macht bekanntlich nichts Verbotenes."

Gerade im Wahljahr 2017 wird die Entscheidung der Karlsruher Richter mit Spannung erwartet. Der Senat muss mit Zwei-Drittel-Mehrheit für ein Verbot stimmen. Und nicht nur mittelhessische Lokalpolitiker sehen das inzwischen als unwahrscheinlich an.