In der 50. Sitzung des NSU-Ausschusses des Landtags ging es um die Weitergabe von Informationen an das Parlament nach dem Mord an Halit Yozgat. Dabei traten Versäumnisse des Innenministeriums zutage.

Die ehemalige Innenstaatssekretärin Oda Scheibelhuber (CDU) wurde am Montag als Zeugin vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags befragt. Die Befragung ergab, dass die Parlamentarische Kontrollkommission nach dem Mord an Halit Yozgat im Jahr 2006 zunächst nicht vom Innenministerium darüber informiert wurde, dass ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes zeitweise unter Tatverdacht stand.

Information über Temme nicht weitergegeben

Der dem NSU zugeschriebene Mord an den Kasseler Internet-Cafe-Betreiber geschah am 6. April 2006. Die geheim tagende Parlamentarische Kontrollkommission des Landtags wurde auf ihrer Sitzung am 3. Mai nicht über die Verwicklung des damaligen Verfassungsschützers Andreas Temme informiert. Temme saß in dem Kasseler Cafe, in dem Yozgat ermordet wurde. Auch der Innenausschuss des Landtages erfuhr in seiner Sitzung am 10. Mai nichts darüber.

Vor dem NSU-Ausschuss verteidigte Scheibelhuber, die für die Weitergabe der Information zuständig gewesen wäre, das Vorgehen. Im Innenministerium sei davon abgeraten worden, weil kein dringender Tatverdacht Temmes bestanden habe, sagte die Ex-Staatssekretärin am Montag.

Oda Scheibelhuber als Zeugin im NSU-Ausschuss Bild © dpa

Sprecher der Opposition im Ausschuss zeigten sich verwundert. Besondere Vorkommnisse beim Verfassungsschutz müssten dem Parlament gemeldet werden, sagte der Abgeordnete Hermann Schaus (Die Linke).

Minister-Aussage verschoben

Eine zunächst geplante Zeugenaussage des ehemaligen Innenministers und heutigen Wissenschaftsministers Boris Rhein (CDU) wurde verschoben. Die vorherigen Befragungen hatten länger gedauert als geplant. Eine Zeugenaussage von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), 2006 Innenminister, ist für den 19. Mai geplant.