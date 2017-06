Trotz Dieselskandal und Luftverschmutzung: Die wenigsten Deutschen sind bisher auf reine Elektroautos umgestiegen. Das gilt auch für Hessens Oberbürgermeister. Bisher traut sich nur einer.

Es steht vor dem Rathaus: das Elektroauto von Offenbachs Oberbürgermeister Horst Schneider (SPD). Von den zwölf hessischen Oberbürgermeistern ist Schneider der einzige, der dienstlich mit einem reinen E-Auto unterwegs ist. Der Wagen ist jederzeit fahrbereit, denn er hängt immer an der Schnell-Ladesäule. Die Reichweite mit vollem Akku liege bei zirka 160 Kilometer, sagt die Stadt Offenbach. Das genüge für die meisten Fahrten, zum Beispiel zur Landesregierung nach Wiesbaden. Gehe es mal weiter weg, etwa zum Deutschen Städtetag in Nürnberg, müsse der OB eben mit der Bahn reisen.

Immerhin vier Oberbürgermeister (OB) fahren zumindest teilweise elektrisch. Der Bad Homburger OB Alexander Hetjes (CDU), der Darmstädter Jochen Partsch (Grüne), der Marburger Thomas Spies (SPD) und Heiko Wingenfeld (CDU) aus Fulda haben Plug-in-Hybrid-Autos. Das heißt: Sie haben sowohl einen Benzinmotor unter der Haube als auch ein E-Aggregat, das an der Steckdose aufgeladen werden kann. Sie berichten, dass der Verbrennungsmotor nur bei Überlandfahrten laufe. In ihren Städten seien sie fast ausschließlich elektrisch unterwegs.

Diesel immer noch beliebt

Beliebtester Dienstwagen-Antrieb ist aber – allen Negativ-Schlagzeilen zum Trotz – immer noch der Diesel. Die Hälfte aller OB setzt auf den Selbstzünder. Dazu zählen auch die Rathaus-Chefs der drei größten Städte in Hessen: Peter Feldmann (SPD) aus Frankfurt, der Wiesbadener Sven Gerich (SPD) und der seit Montag in Kassel amtierende Christian Geselle (SPD). Ihre Autos erfüllen die derzeit aktuellste Abgas-Norm Euro 6 – zumindest im Labortest, wie man seit dem Dieselskandal hinzufügen muss.

Das Öko-Schlusslicht der hr-iNFO-Umfrage ist ausgerechnet der Vertreter der Opel-Stadt. Der Rüsselsheimer OB Patrick Burghardt (CDU) fährt dienstlich einen Opel Insignia 2.0 Diesel, der nur die Abgas-Norm Euro 5 erfüllt. Ob er damit noch lange in Städten wie Stuttgart fahren kann, in denen Diesel-Fahrverbote drohen, ist fraglich. Allerdings will die Stadt Rüsselsheim das neue Opel-Elektroauto "ampera-e" in seinen Fuhrpark aufnehmen, sobald es lieferbar ist. Noch ist es nicht so weit.

Geringe Reichweite, hohe Kosten

Die beschränkte Reichweite ist für die meisten Städte immer noch das zentrale Argument gegen ein reines E-Auto. Selbst Hessens einziger OB mit grünem Parteibuch, der Darmstädter Jochen Partsch, verzichtet deswegen auf ein reines Elektroauto. Ihn stört außerdem, dass das Laden so lange dauert und es noch nicht genug E-Tankstellen gibt.

Dazu kommt der Kostenfaktor: Die Gießenerin Dietlind Grabe-Bolz (SPD) hatte offenbar einen Tesla ins Auge gefasst. Aber die angesagten E-Autos aus Kalifornien waren der Mittelhessin zu teuer. Sie nutze ihr Auto ohnehin kaum, sagt ihre Sprecherin. Sie sei meistens auf dem Fahrrad unterwegs. Genau wie Darmstadts Jochen Partsch und Offenbachs Horst Schneider. Diese Antriebsart ist zweifelsfrei die umweltschonendste.

