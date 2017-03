Wenige Tage vor der Oberbürgermeisterwahl in Darmstadt hat die SPD einen langjährigen Genossen aus der Partei ausgeschlossen: Achim Pfeffer tritt somit nicht mehr nur als unabhängiger, sondern als parteiloser Kandidat an.

Die Aufstellung der Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Darmstadt am kommenden Sonntag mutete kurios an: kein eigener CDU-Kandidat, aber zwei Kandidaten von der SPD. Zwar tritt nur Landtagsabgeordneter Michael Siebel als offizieller Kandidat der Sozialdemokraten an. Doch der unabhängige Bewerber Achim Pfeffer ist seit gut drei Jahrzehnten Parteimitglied, ein Urgestein also.

Wegen seiner unabhängigen Kandidatur hat der SPD-Bezirk Hessen-Süd in dieser Woche Achim Pfeffer jedoch aus der Partei ausgeschlossen, wie er am späten Freitagnachmittag im Gespräch mit hessenschau.de bestätigte. Zuvor hatte das "Darmstädter Echo" darüber berichtet.

Transparenz bei Kandidatenkür vermisst

Pfeffer sagte, er finde die Entscheidung der Schiedskommission der Partei "etwas enttäuschend und schade". Oberbürgermeister würden direkt gewählt, insofern seien Parteistatuten, die eine unabhängige Kandidatur verbieten, überholt. Zumal die Kür Siebels zum offiziellen Kandidaten schon vor dem entscheidenden Parteitag ausgeklüngelt worden sei, so sein Vorwurf. Pfeffer vermisst Transparenz. Das habe er auch der Vorsitzenden des SPD-Unterbezirks, Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries, gesagt.

Siebel selbst hatte vor wenigen Tagen noch zum hr gesagt, er sei Pfeffer wegen dessen Kandidatur nicht böse und befürchte auch keine negativen Folgen für sein eigenes Wahlergebnis: "Es ist sein gutes Recht zu kandidieren."

Zypries: "Er war immer schwierig"

Nun kam es doch anders: Für Zypries, ist Pfeffers Verhalten unverständlich. "Ich habe ihm im Vorfeld schon gesagt: Wenn du kandidierst, zwingst du uns, dich aus der Partei auszuschließen", sagte sie hessenschau.de. Pfeffer sei später auch noch einmal schriftlich auf den drohenden Ausschluss hingewiesen worden.

"Mir tut es leid, dass es so kommen musste", sagte die Ministerin. Schließlich sei Pfeffer viele Jahre SPD-Mitglied gewesen. "Er war immer schwierig, aber es waren auch immer fruchtbare Diskussionen mit ihm."

"Parteistatuten klar geregelt"

Der stellvertretende Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Darmstadt, Tim Huß, erklärte gegenüber hessenschau.de, Pfeffer habe sich am offenen Verfahren für die Kandidatenkür nicht beteiligt. Nachdem Pfeffer im November 2016 seine Kandidatur bekannt gab, habe er auf die Aufforderung, diese zurückzuziehen, nicht reagiert. Er habe allerdings zuvor schon geäußert, dass er auf jeden Fall kandidieren werde.

Pfeffer räumte ein, die Entscheidung komme nicht überraschend. Dennoch bleibe er im Herzen ein Sozialdemokrat und wolle auch im Wahlkampfendspurt nicht die SPD kritisieren: "Es ist eine Entscheidung der Partei, einfach ein Fakt."

Auch der frühere SPD-Landtagsabgeordnete Michael Paris aus Frankfurt wurde einst aus diesem Grund von seinen Genossen verstoßen. Er kandidierte bei der Bundestagswahl 2013 als unabhängiger Bewerber für ein Mandat in Berlin - gegen die Parteikandidatin Ulli Nissen. Paris war mehr als 40 Jahre lang SPD-Mitglied, war bei Kandidaturen zu verschiedenen Ämtern aber immer wieder unterlegen.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 17.03.2017, 21.45 Uhr