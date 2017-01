Offenbachs Oberbürgermeister Horst Schneider tritt nicht mehr zur Wahl an.

Offenbachs Oberbürgermeister Horst Schneider tritt nicht mehr zur Wahl an. Bild © Rolf Oeser/Stadt Offenbach

Offenbachs Oberbürgermeister Schneider tritt nicht mehr an

Offenbachs Oberbürgermeister Horst Schneider wird sich nicht um eine Wiederwahl bewerben. Das hat er am Donnerstag erklärt. Die SPD hat bereits einen Kandidaten, der nun für sie bei der Wahl im Herbst ins Rennen gehen soll.

Oberbürgermeister Schneider (SPD) wies darauf hin, dass er das Amt im Fall einer Wiederwahl noch im Alter von fast 72 Jahren hätte ausfüllen müssen. Die Entscheidung, nach zwei Amtsperioden auszuscheiden, habe er schon 2015 gefällt. Seit 2006 ist er Oberbürgermeister von Offenbach.

Damit ist der Weg für die Kandidatur des ehemaligen Stadtkämmerers Felix Schwenke (SPD) frei, der bereits vom Vorstand der Offenbacher SPD nominiert wurde. Der 37 Jahre alte Vorsitzende der Offenbacher SPD (Kurzbiografie ) will seine Kandidatur noch von einer Mitgliederversammlung im Februar bestätigen lassen. Für ihn gebe es kein schöneres Amt als das des Oberbürgermeisters in seiner Heimatstadt, sagte er.

OB-Wahl im Herbst 2017

Für die CDU tritt Jutta Nothacker (Kurzbiografie ) an. Sie war Bürgermeisterin von Glashütten und Beigeordnete im Rheingau-Taunus-Kreis. Seit den Kommunalwahlen vor knapp einem Jahr regiert im Offenbacher Stadtparlament ein Viererbündnis aus CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern. Die Oberbürgermeisterwahl findet im Herbst 2017 statt.

Horst Schneider wurde 1952 in Offenbach geboren und ist dort auch aufgewachsen. In Frankfurt studierte er Pädagogik, arbeitete in Hanau und Offenbach als Lehrer, bevor er 1997 aus dem Schuldienst ins staatliche Schulamt Offenbach wechselte. Zuletzt war er dort Schulamtsdirektor.