Im Rheingau-Taunus-Kreis wird heute ein neuer Landrat gewählt. Nach zwei Amtsperioden mit einem SPD-Mann an der Spitze, will sich die CDU die Macht zurückholen. In Rödermark und Angelburg ist Bürgermeisterwahl.

Eines ist gewiss: Der Rheingau-Taunus-Kreis wird einen neuen Landrat bekommen. Amtsinhaber Burkhard Albers (SPD) verzichtet nach zwei Amtsperioden auf eine erneute Kandidatur. Am Sonntag treten drei Kandidaten an. Andreas Monz von der CDU, der parteilose Frank Kilian sowie Benno Pörtner von der Linkspartei.

Hoffnung auf das Amt machen sich Monz und Kilian. CDU-Politiker Monz ist stellvertretender Abteilungsleiter in der Staatskanzlei in Wiesbaden. Er machte Windräder zu einem Hauptthema seines Wahlkampfs. Sein Ziel: Weder auf dem Taunuskamm noch im Rheingaugebirge sollen Windkraftanlagen entstehen.

Zuletzt hatten das Regierungspräsdium Pläne zum Bau von Windrädern auf dem Taunuskamm verhindert. Und das müsse auch so bleiben, erklärte Monz im Wahlkampf. Mit Monz will die CDU zurück an die Macht.

In den beiden zurückliegenden Legislaturperioden war ein SPD-Mann am Ruder. Landrat Burkhard Albers hat aber auf eine erneute Kandidatur verzichtet. In seiner Amtszeit hatte der Kreis zwischen 2008 und 2015 bei Risikogeschäften mit Krediten in Schweizer Franken rund 70 Millionen an Verlusten gemacht.

SPD und Grüne ohne eigenen Kandidaten

SPD und Grüne haben keine eigenen Kandidaten aufgestellt, sondern unterstützen gemeinsam den parteilosen Frank Kilian. Er hat sich im Rheingau als Bürgermeister von Geisenheim einen Namen gemacht. Kilians Schwerpunkt im Wahlkampf waren vor allem Schule und Bildung. Die sei für die Lebensperspektiven junger Menschen im Rheingau-Taunus-Kreis von zentraler Bedeutung.

Als dritter Kandidat und eher als Außenseiter geht Benno Pörtner von der Linkspartei ins Rennen. Der langjährige Landtagsabgeordnete sagt über sich selbst: "Ich wäre ein guter Landrat, weil ich diesen Kreis gut kenne. " 1987 kam er erstmals in den Kreistag und widmete sich seitdem besonders sozialpolitischen Fragen.

Der neue Landrat muss das Kunststück bewerkstelligen, in einem offenen Kreistag mit sieben Fraktionen Mehrheiten zu organisieren, um seine Ziele umzusetzen. Weder das bürgerlich-konservative noch das rot-grüne Lager können eine Mehrheit stellen.

Bürgermeisterwahlen in Rödermark und Angelburg

Neben der Landratswahl gibt es am Sonntag zwei weitere Direktwahlen in Hessen. In Rödermark (Offenbach) wird der Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Roland Kern (Alternative Liste/Grüne) tritt gegen Carsten Helfmann (CDU), Samuel Diekmann (SPD) und Tobias Kruger (FDP) an.

Der kommende Rathauschef wird außerdem in Angelburg im Landkreis Marburg-Biedenkopf bestimmt. Amtsinhaber Thomas Beck von der SPD muss sich seinem parteilosen Herausforderer Reiner Haffer stellen, der bislang erster Beigeordneter in der mittelhessischen Gemeinde ist.