In Darmstadt wird am Sonntag gewählt (im Bild: Mathildenhöhe).

In Darmstadt wird am Sonntag gewählt (im Bild: Mathildenhöhe). Bild © Imago

Darmstadts grüner Oberbürgermeister Partsch strebt bei der Wahl am Sonntag eine zweite Amtszeit an. Acht Herausforderer wollen das verhindern – die CDU ist nicht dabei, dafür zwei Sozialdemokraten. Eine Analyse.

Für die Darmstädter CDU-Anhänger ist diese Oberbürgermeisterwahl am Sonntag eher ungewöhnlich. Erstmals haben die Christdemokraten keinen eigenen Kandidaten in der 160.000-Einwohner-Stadt aufgestellt. Sie empfehlen die Wiederwahl des Amtsinhabers Jochen Partsch (Grüne), obwohl der einer anderen Partei angehört.

Einige Kandidaten machen sich daher berechtigte Hoffnungen auf Stimmen von CDU-Anhängern – allen voran Christoph Hentzen, der mit Unterstützung der FDP antritt. Der Geschäftsführer des Konzerns Caparol in Ober-Ramstadt mit Milliardenumsatz spricht gezielt konservative Wähler an, die der Aufforderung der CDU, dem grünen Amtsinhaber die Stimme zu geben, nicht folgen wollen.

Auch der Kandidat Helmut Klett, der mit Unterstützung der Unabhängigen Wählervereinigung Uwiga antritt, scheint für konservative Wähler attraktiv zu sein. Die Bürgerliste arbeitet sich als Fraktion im Stadtparlament an der grün-schwarzen Stadtregierung ab. Sie versucht sich mit fundierter Kritik von den Beiträgen anderer Stadtverordneter abzuheben und fordert mehr Sachverstand ein. "Da fehlen sorgfältige Vorplanung und sachliche Vordiskussion", bemängelt der Architekt Klett immer wieder.

In Darmstadt haben viele nicht vergessen, dass die Uwiga aus einer Bürgerinitiative hervorgegangen ist, die rechtswidrig überhöhte Abwassergebühren aufgedeckt und mit Hilfe des Verwaltungsgerichts Rückzahlungen in Millionenhöhe an die Bürger erwirkt hat. Kandidat Klett kritisiert, dass Stadträte der grün-schwarzen Koalition Projekte dilettantisch angingen. "Und da ist viel Wunschdenken dabei, oft sind diese Projekte kostenmäßig geschönt, sonst würde man sie sowieso gleich abwinken."

AfD verspricht sich Stimmen aus dem CDU-Wählerreservoir

Auch der Kandidat der AfD, der Rechtsanwalt Hans Mohrmann, hofft auf Stimmen aus Kreisen der CDU-Wähler. Der frühere grüne Stadtrat fordert den Rückbau des Cityrings, der autobahn-ähnlich die Darmstädter Innenstadt zerschneidet. Mohrmann erinnert daran, dass er bereits als Student gegen die Zubetonierung der Darmstädter Innenstadt protestiert habe. Der Jurist, der Fraktionsvorsitzender der AfD im Kreistag Darmstadt-Dieburg ist, bietet sich auch jenen Wählern an, die mit AfD-Positionen nichts anfangen können.

"Ich vertrete Flüchtlinge seit 40 Jahren in ihren Verfahren seit meiner Studentenzeit", sagt er. "Natürlich setze ich mich für niedrige Mieten ein, damit die Leute, die nicht so ein hohes Einkommen haben, hier Wohnraum finden." Offenbar zielt der frühere Grüne und engagierte Katholik auf Stimmen aus dem sozialdemokratischen, dem grünen und dem CDU-Wählerreservoir.

Zwei Sozialdemokraten wollen OB werden

Für die SPD tritt der Landtagsabgeordnete Michael Siebel an. Der Sozialdemokrat freut sich über den Aufschwung, den seine Partei derzeit in Umfragen erlebt. Der neue sozialdemokratische Hoffnungsträger Martin Schulz war sogar in Darmstadt, um Siebel zu unterstützen.

Ärgerlich für die SPD ist aber die Kandidatur eines zweiten Darmstädter Sozialdemokraten: Der Eberstädter Bezirksverwalter Achim Pfeffer tritt als unabhängiger Kandidat an, wird aber von vielen konservativen Sozialdemokraten in Darmstadt dem eher linken Siebel vorgezogen. Der offizielle SPD-Kandidat Siebel präsentiert sich versöhnlich: "Also ich habe da keine großen Befürchtungen. Und persönlich bin ich Achim Pfeffer auch nicht böse. Es ist sein gutes Recht zu kandidieren."

Unabhängiger Kandidat will Hochhäuser bauen lassen

Thorsten Przygoda tritt als unabhängiger Kandidat an und sagt von sich selbst, dass er grüner sei als Oberbürgermeister Partsch. Vom Grundprinzip sei er eigentlich CDU-Mann und bei der letzten Kommunalwahl habe er AfD gewählt. Przygoda will Hochhäuser bauen lassen gegen die Wohnungsnot.

Als Kandidat der Linken tritt Uli Franke an. Er kritisiert, dass die stadteigene Wohnungsgesellschaft Bauverein Gewinne in Millionen-Höhe an die Stadt abführe. "Die Bauverein AG sollte, anstatt ihre Gewinne an die Stadt auszuschütten, lieber moderate Mieterhöhung oder einen Mietenstopp umsetzen, um die Wohnraumlage zu entspannen."

Einzige Frau wirbt als "Black Mamba"

Als einzige Frau kandidiert Kerstin Lau für das Oberbürgermeisteramt. Sie ist Fraktionsvorsitzende der Wählergruppe Uffbasse, in der Altlinke, Punker und ehemalige Grüne zusammenarbeiten. Lau sorgt schon durch ihr Wahlplakat für Aufmerksamkeit: in eng anliegendem Ganzkörperanzug, quietschgelb, präsentiert sie sich wie die Titelfigur im Quentin Tarantino-Film Kill Bill.

"Black Mamba" heißt die Rächerin in Gelb in dem Kinofilm, die reihenweise männliche Mitglieder eines Verbrechersyndikats umbringt. Lau jedoch schwingt auf ihrem Plakat die Oberbürgermeister-Amtskette anstelle des bluttriefenden Samurai-Schwertes. "Also ich habe nicht vor, jemanden umzubringen, ich möchte OB-Kette haben. Ich werde dafür niemanden töten und keinen Rachefeldzug starten, aber die Kette will ich haben, sonst würde ich nicht kandidieren", sagt sie.

Die 45-jährige Lau hat kommunalpolitische Erfahrung und könnte bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag dem grünen Amtsinhaber etliche Stimmen streitig machen.

Amtsinhaber ist sich seiner Sache sicher

Oberbürgermeister Partsch von den Grünen weiß, dass er weder die Herausforderer von links noch von rechts auf die leichte Schulter nehmen kann. Partsch gilt als zugänglich und prinzipientreu. Der frühere Darmstädter Sozialdezernent engagiert sich für Hilfsbedürftige, er sieht die Probleme der Geringverdiener und der sozial Benachteiligten. Hoch angerechnet wird ihm das professionelle Vorgehen der Stadt bei der Unterbringung von tausenden Flüchtlingen in Darmstadt.

Weitere Informationen Partsch als erster grüner OB Jochen Partsch hatte sich 2011 als erster Grünen-Politiker bei einer OB-Wahl in einer hessischen Großstadt durchgesetzt. In der Stichwahl holte der 56-Jährige 69,1 Prozent der Stimmen und gewann so gegen den damaligen Amtsinhaber Walter Hoffmann (SPD). Bis dahin hatte seit 1945 stets die SPD den Oberbürgermeister in Darmstadt gestellt. Ende der weiteren Informationen

Kritik muss er einstecken für seine Vorgehensweisen bei Großprojekten. Partsch schlägt Standorte für ein neues Fußballstadion vor und sagt zugleich, dass er am liebsten lieber am alten Standort Böllenfalltor festhalte. "Das Böllenfalltorstadion ist aus meiner Sicht der beste Standort." Partsch rechnet vor, dass ein neues Rathaus der Stadt Geld sparen würde und lässt das Projekt trotzdem wieder einschlafen.

Und der grüne Oberbürgermeister signalisiert dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, dass er für dessen Entlastung den Bau eines Tunnels untersuchen lässt, und nimmt zugleich wieder Abstand von dieser Idee. "Die Diskussion um diese Umfahrung ist eine Gespensterdiskussion, es ist auch so, dass wir diesen Tunnel so nicht bauen werden", meinte er. Aber Partsch hat auch die letzte Oberbürgermeister-Direktwahl in Darmstadt gewonnen mit der Zusage, dass er etwas nicht bauen wird: die Nordost-Umgehung.