Ein geplanter Auftritt der AfD-Bundesvorsitzenden Petry im Wirtschaftsclub Rhein-Main droht zu platzen: Die Unternehmer haben ihren Veranstaltungsort verloren und streiten sich inzwischen mit einem empörten SPD-Landeschef Schäfer-Gümbel.

Der Verein gespalten, einige Vertreter der Führung entrüstet, und im Beirat gab es schon einen Rücktritt. Aber für den traditionsreichen Wirtschaftsclub Rhein-Main e.V. kommt es in dieser Zerreißprobe noch heftiger, seit bekannt wurde: Bei Sekt und gutem Essen soll am Donnerstag die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry als Gast von Unternehmern und Führungskräften über "Deutschland im Wahljahr - Realität der demokratischen Debatte" referieren.

Die Frankfurter Gesellschaft für Handel, Industrie und Wissenschaft als Eigentümerin will ihre "Villa Bonn" im Frankfurter Westend nun doch nicht als Veranstaltungsort zur Verfügung stellen. Einen entsprechenden Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bestätigte die Gesellschaft am Freitag hessenschau.de. Geschäftsführer Uwe Hamann hatte geltend gemacht, erst durch Medienberichte und die Polizei darauf aufmerksam geworden zu sein, wen der Wirtschaftsclub für den 23. März eingeladen hat.

SPD: "Bizarre Gleichsetzung"

Die Villa-Eigentümer haben demnach Angst davor, bei bereits angekündigten Anti-AfD-Demonstrationen könnte das denkmalgeschütze Gebäude beschädigt werden. Der Wirtschaftsclub hält nach eigenen Angaben aber am geplanten Auftritt der AfD-Politikerin fest. Einen neuen Ort zu finden werde nun aber schwierig, wenn nicht gar unmöglich, hieß es am Freitag aus dem Führungskreis des Clubs gegenüber hessenschau.de.

Gleichzeitig sieht sich die Vereinigung von Unternehmern und Führungskräften heftigen Attacken von SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel ausgesetzt. Begründung in einem offenen Brief an Wirtschaftsclub-Präsident Thomas Kremer: Der Verein habe die Einladung an Petry damit gerechtfertigt, "dass ja auch ich schon Gast Ihres Vereins gewesen sei und sein werde".

Streitgespräch mit FDP-Chef Lindner wackelt

Schäfer-Gümbel verwahrt sich gegen "diese bizzare Gleichsetzung" und zeigt sich irritiert: Der Präsident und die Vizepräsidentin "eines angesehenen Vereins“ seien nicht imstande, "zwischen einem Sozialdemokraten und der Vorsitzenden einer rassistischen, xenophoben und in Teilen demokratiefernen Gruppierung zu unterscheiden".

SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel Bild © picture-alliance/dpa

Der SPD-Landesvorsitzende stellt nun seine Zusage infrage, im Sommer im Club ein Streitgespräch mit dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner zu führen. Erst müssten die "überraschend unklugen Äußerungen" rasch ausgeräumt werden.

Auslöser für die Empörung der SPD war vor allem ein Zitat von Club-Vizepräsidentin Hilke Vogler. Sie hatte den Auftritt der AfD-Politikerin Petry laut Frankfurter Rundschau (FR) mit der ihrer Meinung nach bestehenden Notwendigkeit verteidigt, auch "die Ränder anzuhören". Sie persönlich würde Petry nie unterstützen, finde es aber wichtig, dass sie sprechen dürfe. Dem Bericht zufolge fügte sie hinzu: "Wir haben früher auch Thorsten Schäfer-Gümbel eingeladen."

"Unverschämte Unterstellung"

Die Angegriffene sprach von einer "unverschämten Unterstellung" und bestritt, das Zitat in dieser Form geliefert zu haben. Sie habe weder von Rändern gesprochen noch Schäfer-Gümbel in einem solchen Zusammenhang genannt, sagte Vogler. "Ein solcher Vergleich würde mir nie einfallen", sagte sie.

Sie habe gegenüber der Zeitung darauf hingewiesen, dass der Club parteipolitisch neutral sei und nicht in die rechte Ecke gestellt werden dürfe. Zudem habe sie neben Schäfer-Gümbel "eine ganze Reihe von Politikern demokratisch gewählter Parteien" aufgezählt, die im Wirtschaftsclub aufgetreten sind oder es noch sollen. Vogler bekräftigte die Linie des Clubs, an Petrys Referat festhalten zu wollen. Es sei richtig, sich der Diskussion zu stellen.

Abgrenzung gefordert

Die FR blieb auf Nachfrage von hessenschau.de bei ihrer Darstellung. Außer Schäfer-Gümbel habe die Club-Vizepräsidentin noch Linken-Politiker Gregor Gysi genannt. Unterstützung aus den eigenen Reihen erhielt der SPD-Landeschef via Twitter unter anderem von Ralf Stegner, dem SPD-Vorsitzenden in Schleswig-Holstein und Kollegen Schäfer-Gümbels im Bundesvorstand der Partei.

Wegen des Petry-Referats drohen dem Wirtschaftsclub noch mehr Absagen. So ließ Roman Poseck, Präsident des Frankfurter Oberlandesgerichts, den Verein wissen: Er werde seinen Vortrag über "Justiz als Standortfaktor" im November nur halten, wenn die AfD-Politikerin wieder ausgeladen werde. Begründung: "Eine klare Abgrenzung zum Rechtspopulismus und Rechtsextremismus entspricht meinem persönlichen Selbstverständnis."

Demos und Mahnwache

Mehrere Organisationen haben am Abend der geplanten Veranstaltung zu Protesten aufgerufen. Dazu gehören neben den Jungsozialisten die Initiative "No Fragida" und die Satirepartei "Die Partei". Kritik am Wirtschaftsclub übte auch der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) : Die Aktion werfe "einen Schatten auf die anständigen Frankfurter Unternehmer und unsere liberale Stadt", schrieb er auf Facebook.

Die Frankfurter AfD wirft Feldmann vor, er behandele die Partei "wie Aussätzige" und verstoße außerdem gegen die ihm wegen seines Amtes gebotene Neutralitätspflicht. Im übrigen amüsiere ihn der Streit, sagte Kreisverbandssprecher Markus Fuchs zu hessenschau.de. "Dauernd sagen die etablierten Parteien, sie wollten uns inhaltlich stellen. Und dann soll eine Debatte verhindert werden."

Auch der Vorstand der jüdischen Gemeinde in Bad Nauheim (Wetterau) schaltete sich ein: Mit ihren Plänen erlaubten die Unternehmer des Wirtschaftsclubs Rhein-Main der AfD, ihre "widerliche braune Fratze" zu zeigen.