Frustbriefe von Beamten, Klagen der Gewerkschaften: Der Landtag hat über die Lage der Polizei gestritten. Die SPD warf CDU-Innenminister Beuth "Trump-Methoden" vor, die Grünen der SPD Hetze. Die Debatte im Überblick.

Die Ausgangslage: Kürzlich war der Brandbrief eines frustrierten Polizisten öffentlich geworden. Zudem klagt der Beamtenbund dagegen, dass es für die Beamten erst eine Nullrunde gab und sie nun ein Gehaltsplus von nur einem Prozent akzeptieren sollen, weniger als die Angestellten des Landes.

Die politische Brisanz: Die CDU sieht sich als Anwalt der Polizei, innere Sicherheit gehört zu ihrem Markenkern. Auch darf man in einem Law-and-Order-Beruf ein konservatives Wählerpotential vermuten. Entsprechend empfindlich reagiert die Union, wenn ihr Klagen aus der Polizei vorgehalten werden, entsprechend genüsslich tat die SPD das am Mittwoch.

Die Debatte: Einig waren sich alle im Dank an die Beamten, ansonsten schienen Regierung und Opposition über verschiedene Länder zu sprechen. Für die SPD sagte Günther Rudolph: "Die Stimmung in der Polizei ist schlecht, dafür trägt die Landesregierung die Verantwortung." Innenminister Peter Beuth (CDU) nannte das eine Mär. Der CDU-Abgeordnete Alexander Bauer sagte: "Bei uns muss kein Beamter am Hungertuch nagen." Der FDP-Abgeordnete Wolfgang Greilich entgegnete: "Wenn Sie mit Polizisten in der Fläche reden, stellen Sie fest, dort wächst die Unzufriedenheit."

Weitere Informationen Alle Reden der Debatte zur Lage der Polizei finde Sie hier als Video. Ende der weiteren Informationen

Die wichtigsten Argumente: Die CDU verwies darauf, die Kriminalität sinke, die Aufklärungsquote sei hoch. Sie setze sich für mehr Videoüberwachung und besseren Schutz von Polizisten vor Angriffen ein. Das Land schaffe rund 1.000 neue Stellen bis zum Jahr 2020, der Ausbildungsjahrgang 2017 sei der stärkste der Geschichte. SPD und FDP verwiesen auf die vielen Überstunden und den beschriebenen Frust. Sie erklärten, es gebe weniger Polizisten. Für die Linken sagte Hermann Schaus zu Beuth: "Wenn schon die Linke sagt, wir brauchen mehr Polizei, hätten Sie nachdenklich werden können."

Die Statistik-Schlacht: Die SPD verwies auf eine Gewerkschaftsstatistik, nach der Hessen bei der Polizei-Besoldung auf dem vorletzten Platz aller Bundesländer liegt. In Nordrhein-Westfalen habe ein Polizist der Besoldungsstufe A10 600 Euro mehr im Monat, sagte die SPD-Abgeordnete Nancy Faeser. Beuth verwies auf einen Vergleich der Gesamtbesoldung mit sieben Nachbar-Bundesländern, nach der Hessen bei A10 in der Mitte liege.

Die Attacken: Nach dem Streit über die Besoldungsstufen rief SPD-Redner Rudolph in Richtung Beuth: "Hören Sie auf mit diesen alternativen Fakten nach Donald Trump." Und als die SPD immer wieder frustrierte Polizisten zitierte, warf ihr für die Grünen Jürgen Frömmrich vor: "Erst hetzen sie die Leute auf die Palme, nämlich die Beamtinnen und Beamten, und dann stellen sie sich nachher hierher und sagen: Die Beschweren sich alle bei mir."

Durchsichtige Manöver: Die CDU betonte, die Lage sei heute weit besser als bei der Regierungsübernahme von der SPD 1999. Die SPD verwies auf die seitherige Verantwortung der CDU. FDP-Redner Greilich sah die Lage dagegen seit 2014 schlechter. Kein Wunder, bis dahin war ja die FDP mit in der Regierung. Grünen-Redner Frömmrich verwies darauf, die Polizisten, die heute fehlten, seien zu FDP-Zeiten nicht eingestellt worden - allerdings reagierte da auch schon Ministerpräsident Volker Bouffier, mit dem Grünen heute in der Regierung sitzen.

Fazit: Niemand im Landtag bezweifelt, dass die Polizei durch Extremismus, Flüchtlinge und Terrorgefahr mehr Arbeit hat. Auch gab es Lob für die Beamten - uneinig waren Regierung und Opposition darin, ob die Beamten ihre Arbeit nun wegen oder trotz der Politik der schwarz-grünen Regierung so engagiert verrichten. Annäherung in der Debatte: null. Fortsetzung: sicher.