Protest gegen israelkritische Konferenz in Frankfurt

Der Nahostkonflikt sorgt auch in Frankfurt für Streit. Gegen eine Konferenz zur Besetzung der Palästinensergebiete gibt es den Vorwurf des Antisemitismus. Dabei gehen Konservative und Alt-Linke ein ungewöhnliches Bündnis ein.

Am Freitagabend und am Samstag geht es im Öko-Haus am Frankfurter Westbahnhof um "50 Jahre israelische Besatzung" und "unsere Verantwortung für eine friedliche Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts". Dazu eingeladen hat der Deutsche Koordinationskreis Palästina Israel (KoPI), der auf ein Ende der Besatzung der im Sechs-Tage-Krieg im Juni 1967 durch Israel eroberten Gebiete (Westjordanland, Ostjerusalem, Gazastreifen, Golanhöhen) drängt. Nach Meinung des KoPI wird nur dann der Weg zu einem eigenen Staat für die Palästinenser frei.

Seit der Ankündigung der Konferenz vor einigen Monaten wird dem Veranstalter Antisemitismus vorgeworfen. Mit der ehemaligen palästinensischen Ministerin Majida Al Massri und George Rashmawi von der Palästinensischen Gemeinde Deutschland träten zwei Redner auf, die Israel das Existenzrecht absprächen oder die Hamas unterstützten, sagen Kritiker. Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, kämpft mit Waffengewalt gegen Israel.

CDU-Bürgermeister im Verein mit Jutta Ditfurth

Unter der Losung "Nie wieder Judenhass!" rufen etliche Organisationen zu einer Demonstration gegen die Israel-Konferenz auf. Sie soll am Freitag um 18.30 Uhr vor dem Ökohaus beginnen. Auf Einladung unter anderem des Zentralrats der Juden in Deutschland, der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, des anti-antisemitischen Vereins Honestly Concerned und der Zionistischen Organisation Deutschland sollen dort Redner aus völlig unterschiedlichen Lagern auftreten.

So finden sich dort unter anderem Seite an Seite: der Frankfurter Bürgermeister und Stadtkämmerer Uwe Becker von der CDU; der Vorsitzende der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe, Volker Beck von den Grünen; die strammlinke Publizistin Jutta Ditfurth, die für ÖkoLinx-Antirassistische Liste in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung sitzt; der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Gert Weisskirchen; und Alon Meyer, Präsident von Makkabi Deutschland.

"Dämonisierung Israels und antisemitische Hetze"

Der Vorsitzende von Honestly Concerned, Sacha Stawski, wirft dem Konferenz-Veranstalter KoPI vor, die BDS-Bewegung zu unterstützen. BDS steht für "Boycott, Divestment and Sanctions", also für eine wirtschaftliche und politische Isolierung Israels, solange es nicht von den besetzten Gebieten abrückt. Stawski erkennt darin "eine Dämonisierung Israels und antisemitische Hetze".

Diesem Vorwurf widerspricht der Verein KoPI. Man teile die Forderung "Nie wieder Judenhass" und lehne gewalttätigen Protest gegen Israel ebenso ab wie Repression gegen die Besetzten. Jedoch halte man BDS "für eine gewaltfreie und legitime Methode, zu einem Ende der Besatzung beizutragen", heißt es in einer Stellungnahme . Dass einige Redner bei der Konferenz dem Staat Israel das Existenzrecht absprächen, wies KoPI-Sprecher Matthias Jochheim in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau zurück.