Abgeschaltet ist es schon. Mit dem Ausbau einer Wasserpumpe hat nun offiziell der Abbau des Kernkraftwerks Biblis begonnen. Das radioaktive Erbe wird die südhessische Gemeinde nicht so leicht los.

Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) freut sich sichtlich, als sie am Mittwochvormittag hinter der Sicherheitsschleuse aufs Gelände des Kernkraftwerks Biblis kommt. "Endlich", sagt sie kurz und knapp mit einem breiten Lächeln auf die Frage nach ihrem Befinden an diesem Tag. Das soll heißen: Endlich nimmt der Rückbau des einzigen hessischen Atomkraftwerks konkrete Formen an.

Später wird Hinz gemeinsam mit Kraftwerksleiter Horst Kemmeter eine Wasserpumpe in einem Notfallsystem aus ihrer Verankerung heben. Mitarbeiter transportieren sie dann ab. Das Notfallsystem wird nicht mehr gebraucht, seit der sogenannte Leistungsbetrieb in Biblis, also die Stromerzeugung mittels Kernkraft, im Frühjahr 2011 eingestellt wurde. Das gesamte Atomkraftwerk wird nicht mehr gebraucht. Die Pumpe ist das erste Stück, das ausgebaut wird. Ein hoch symbolischer Akt.

"Jetzt klar, dass Biblis nicht mehr ans Netz geht"

Die Ministerin spricht von einem "historischen Moment". Für sie persönlich sei es "wirklich ein Freudentag, dass ich persönlich den Startschuss für den Rückbau geben darf". Mit dem Ausbau der Pumpe, mit der begonnenen Demontage sei "jetzt klar, dass Biblis nicht mehr ans Netz geht". Sie selbst habe in ihrer ersten Amtszeit als Ministerin bereits 1999 einen Stilllegungsbescheid verfasst, der jedoch ohne Folgen blieb. "Jetzt, nach 18 Jahren, schließt sich der Kreis", sagt Hinz mit hörbarer Genugtung.

Umweltministerin Priska Hinz und Kraftwerksleiter Horst Kimmeter beim Ausbau der Wasserpumpe in einem Notfallsystem. Bild © picture-alliance/dpa

Kraftwerksleiter Kimmeter dagegen räumt ein: Er verspürt Wehmut. Schließlich habe der Betrieb mehr Spaß gemacht als nun der Rückbau. Er versichert aber, ebenso wie zuvor die Ministerin, dass der Kraftwerksbetreiber RWE Power und das Land beim Rückbau an einem Strang ziehen wollen: "Heute werden Fakten geschaffen."

Rund 20 Reporter, Fotografen und Kameraleute sind an diesem heißen Sommertag an die hessische Bergstraße gereist. Sie stehen zwischen den beeindruckend riesigen Kuppelbauten: Block A und B des Kernkraftwerks. Sie lassen sich die Baustelle für das zweite Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle sowie einen Castor-Behälter für hochradioaktive Brennelemente vor dem Block B zeigen. Sie können mit dem Betriebsratsvorsitzenden Reinhold Grisbert sprechen, mit dem Kraftwerksleiter, mit normalen Mitarbeiter und dürfen sogar ausnahmsweise Fotos hier machen. Nur Smartphones bleiben verboten.

Jede Menge strahlender Abfall

RWE hat 2015 die Informationsinitiative "KW Biblis transparent" gestartet. Also soll auch an diesem Tag alles möglichst transparent ablaufen soll. Mehr als vier Jahre lang hat das Genehmigungsverfahren für den Rückbau gedauert, in rund 15 Jahren sollen die Gebäude und das Gelände "aus dem Atomgesetz entlassen werden können", wie es offiziell heißt. Das heißt: Dann soll das Kraftwerk frei von strahlenden Rückständen sein.

Doch diese Strahlung verschwindet nicht einfach so. Die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle wie Arbeitskleidung und Werkzeug werden im schon vorhandenen und im bis Ende 2018 geplanten neuen Zwischenlager verwahrt. Dafür gibt es eine Genehmigung bis 2046. Die 63.000 Tonnen schwere Altlast soll letztlich im Schacht Konrad bei Salzgitter eingelagert werden.

Die insgesamt 103 Castoren im sogenannten Standortzwischenlager gibt es auch noch. 24 aus dem Block A, 28 aus dem Block B, der bis Ende 2018 brennelementfrei sein soll. Und 51, die sich seit 2006 im laufenden Betrieb angesammelt haben. Sie sollen irgendwann in ein sicheres Endlager gebracht werden. Wo das entstehen soll, weiß keiner.

Castorbehälter zum Aufbewahren von Brennelementen vor Block B in Biblis. Bild © picture-alliance/dpa

Und auch die Kraftwerksgebäude, allen voran die Kuppelbauten der Meiler und die Kühltürme, werden nach dem Ende des Rückbaus in frühestens 15 Jahren noch stehen. "Die Silhouette des Kraftwerks wird dann im Wesentlichen noch so wie heute aussehen", sagt Kimmeter. Wer die Gebäude wofür nutzen könnte, als Lagerhallen vielleicht - das ist unklar.

Betriebsrat mahnt von Politik Perspektiven an

Biblis wird also noch eine ganze Weile mit der Kernkraft und ihren Folgen leben. Die Einwohner der Gemeinde täten dies seit Jahrzehnten und sähen den Rückbau ganz entspannt. Das sagt der parteilose Bürgermeister Felix Kusicka, der ebenfalls zum Termin mit der Ministerin gekommen ist. Früher seien aus Biblis die Gurken gekommen, dann der Atomstrom, nun werbe die Gemeinde eben um neues Gewerbe. "Wir müssen uns anpassen", sagt Kusicka.

Leichter gesagt, als getan, wie Betriebsratsvorsitzender Grisbert zu bedenken gibt. Rund 300 Beschäftigte gibt es noch im Kraftwerk, 700 waren es einmal. "80 Mitarbeiter konnten wir von Biblis in den RWE-Konzern vermitteln. Sie mussten woanders hinziehen. Manche arbeiten nun in Kohlekraftwerken - doch die stehen nun auch zur Disposition. Und damit stehen die Leute schon wieder vor einer unsicheren Zukunft", sagt Grisbert. Der Betriebsrat fordert von der Politik längerfristige verlässliche Vorgaben: "Sie muss den Menschen Perspektiven aufzeigen."

Viel Beton gegen die Strahlung im neuen Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle: 1,50 Meter dicke Bodenplatte, 65 Zentimeter dicke Wände. Bild © picture-alliance/dpa

Erst einmal steht aber nur der Fahrplan für den Rückbau. Als nächstes werden riesige Sägen aufgebaut, um Werksteile zu zerkleinern, außerdem Vorrichtungen zum Dekontaminieren radioaktiv verseuchter Stoffe. Die veranschlagten 15 Jahre zum Rückbau des Kraftwerks seien ehrgeizig, sagt Kraftwerksleiter Kemmeter. Aber wohl doch zu lang, um allgemein Euphorie aufkommen zu lassen.

Als die Wasserpumpe ausgebaut ist, bleibt es still unter den Mitarbeitern, Reportern und Politikern. Umweltministerin wundert sich: "Kein Applaus? Normalerweise wird bei so etwas geklatscht"