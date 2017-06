Rüdesheim am Rhein

Rüdesheim am Rhein Bild © picture-alliance/dpa

Im Poker um eine Anlegestelle am Rhein wollte der Rüdesheimer Bürgermeister Mosler möglichst viel für seine Stadt herausschlagen. Die Folge: eine Verurteilung wegen versuchter Erpressung auch in zweiter Instanz.

Auch das Landgericht Wiesbaden befand am Dienstag einen Handel für illegal, den Volker Mosler (CDU) als Bürgermeister von Rüdesheim am Rhein (Rheingau-Taunus) erreichen wollte. Er hatte eine Schiffs-Anlegestelle für einen Tourenanbieter nur freigeben wollen, wenn die Stadt im Gegenzug an attraktiven Anlegerechten beteiligt worden wäre.

Das Landgericht Wiesbaden bestätigte in zweiter Instanz eine Entscheidung des Amtsgerichts Rüdesheim und verurteilte Mosler wegen versuchter Erpressung zu einer Geldstrafe von 7.000 Euro. Das Urteil, das auch wegen Vorteilsannahme erging, ist noch nicht rechtskräftig. Mosler ließ offen, ob er Revision einlegen wird.

Beteiligung gegen Genehmigung

Dem Urteil zufolge hatte der CDU-Politiker versucht, den privaten Schiffstouren-Anbieter zu erpressen. Dieser hatte im Jahr 2010 von Rüdesheim die Erlaubnis für die Reaktivierung einer Anlegestelle im Stadtteil Assmannshausen beantragt.

Mosler knüpfte das Einverständnis des Magistrats an die Bedingung, dass die Stadt an anderer Stelle 25 Prozent der Anlegerechte erhält.

Gedroht oder gebeten?

Zentrale Frage der Verhandlung war, ob Mosler der Geschäftsführerin des Schifffahrt-Betriebs gedroht hatte - oder ob er sie lediglich um die Anlegerechte gebeten hatte. Richterin Gudula Konschak erkannte zumindest in einem Brief des Bürgermeisters an den Betrieb eine unzulässige Drohung.

"Wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht mit lauten Tönen und erpresserischem Druck arbeite", verteidigte sich Mosler. Man müsse bei einer Erpressung jedoch nicht mit dem Messer drohen, sagte Richterin Konschak. Der Druck, den Mosler ausübte, habe schon ausgereicht.

Sendung: hr4, 20.06.2017, 16.30 Uhr