Parteitag in Hanau

Stefan Ruppert steht weiter an der Spitze der hessischen FDP. Der Landeschef wurde am Sonntag beim Parteitag in Hanau wiedergewählt. Tags zuvor hatten die Liberalen Nicola Beer zur Spitzenkandidatin für den Bundestagswahlkampf gekürt.

Der 45 Jahre alte Jurist steht seit 2014 an der Spitze der hessischen Liberalen: Am Sonntag wurde Ruppert von den Delegierten in Hanau mit 97,3 Prozent wiedergewählt. Vor einem Jahr war er erstmals wiedergewählt worden, damals sogar mit 97,9 Prozent.

Bestätigt als Generalsekretärin des Landesverbands wurde auch Bettina Stark-Watzinger. Die 48-Jährige aus Bad Soden wurde mit 90,2 Prozent wiedergewählt. 88,5 Prozent der rund 300 Delegierten wählten auch Moritz Promny als stellvertretenden Landesvorsitzenden wieder.

Als neuer Vize wurde der Fuldaer Landtagsabgeordnete Jürgen Lenders mit 77,7 Prozent gewählt. Der stellvertretende Fraktionschef im Landtag beerbt Lasse Becker, der sich wie angekündigt aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl stellte.

Beer Spitzenkandidaten

Am Samstag hatte die FDP ihre Landesliste für die Bundestagswahl im September aufgestellt. Sie wird angeführt von FDP-Generalsekretärin Nicola Beer. Die Frankfurterin erhielt 91,7 Prozent der Stimmen. Sie stand konkurrenzlos als Nummer eins auf der Landesliste.

In ihrer Rede attackierte sie vor allem die Außenpolitik der Bundesregierung. Es sei für sie schmerzlich zu sehen, wie die Regierung mit US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Vladimir Putin "rumeiere".

Auf Platz zwei ihrer Landesliste hatten die Liberalen Parteichef Ruppert gewählt Er erhielt 93,9 Prozent der Stimmen. Auf Platz drei wurde Hermann Otto Solms mit 70,1 Prozent gewählt. Die Kandidatur des 76-jährigen ehemaligen Bundestagsvizepräsidenten und Schatzmeisters war umstritten.

Weitere Informationen Die ersten fünf Plätze der Landesliste: 1. Nicola Beer, 47, Frankfurt, 91,7 Prozent

2. Stefan Ruppert, 45, Oberursel, 93,9 Prozent

3. Hermann Otto Solms, 76, Lich, 70,1 Prozent

4. Bettina Stark-Watzinger, 48, Bad Soden, 84,2 Prozent

5. Till Mansmann, 49, Heppenheim, 84,1 Prozent Ende der weiteren Informationen

FDP will acht Prozent holen

Die FDP hat sich zum Ziel gesetzt, bei der Bundestagswahl 2017 ein Ergebnis von mehr als acht Prozent in Hessen zu erreichen. Bei der Wahl 2013 hatte die FDP ein Debakel erlebt. Erstmals seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland verfehlten die Freien Demokraten den Einzug ins Parlament und bekamen nur 4,8 Prozent.