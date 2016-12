Auch SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel erhält Hassmails. Die schlimmsten gibt er an die Polizei, mit manchen Absendern sucht er das Gespräch. Im Interview sagt er, was für ihn jetzt am Wichtigsten ist – und was er bei sich selbst ändern will.

hessenschau.de: Herr Schäfer-Gümbel, in der Sondersitzung des Landtags zum 70. Jahrestag Hessens hat Ministerpräsident Volker Bouffier von einer "Verächtlichmachung" der Politiker und Parlamente gesprochen. Empfinden Sie das ähnlich?

Schäfer-Gümbel: Es gibt einen Teil von Menschen, der sich zunehmend aggressiv und polemisch gegen Politik stellt. Es gibt aber auch Gegenbeispiele. Ich habe kürzlich nach einer Betriebsbesichtigung drei Auszubildende eingeladen, mich mal einen Tag lang zu begleiten. Die haben anschließend einen Artikel in ihrer Unternehmenszeitung veröffentlicht. Und sie haben mit sehr viel Respekt von dem berichtet, was sie erlebt haben. Ich glaube, dass es bei einigen mangelnde Kenntnis von der Politik ist, jenseits von den Hasspredigern, die es eben auch gibt.

hessenschau.de: Welche Zuschriften bekommen Sie persönlich? Wie gehen Sie damit um?

Schäfer-Gümbel: Ich versuche immer alles zu lesen, aber es gibt Dinge, die möchte ich auch eigentlich nicht lesen. Einige Dinge verschwinden im Mülleimer – dahin, wo sie auch hingehören. Es gibt einige, mit deren Absendern ich versuche, ins Gespräch zu kommen. Das gelingt dann auch, bis zu einer gewissen Hemmschwelle. Und es gibt auch einige wenige, die gehen dann schlicht und ergreifend zum Staatsschutz. Das sind dann schon Leute, die klar sagen, es gebe ein paar Patronen, die reserviert seien.

hessenschau.de: Hat sich da etwas verändert, ist da etwas aggressiver geworden?

Schäfer-Gümbel: Die Anzahl der Enthemmten ist deutlich größer geworden. Und die Aggressivität hat zugenommen. Da hat sicherlich auch etwas mit der Anonymität im Netz zu tun. Social Media spielt dabei eine große Rolle.

hessenschau.de: Fördert das Flüchtlingsthema den Hass auf "die Politiker"?

Schäfer-Gümbel: Ganz sicher bei einem bestimmten Teil in der Bevölkerung. Bei denen, die sich dadurch in irgendeiner Form in Anführungszeichen bedroht fühlen. Bei anderen habe ich den Eindruck, es ist am Ende nur so etwas wie ein Ventil.

hessenschau.de: Das Ansehen der Politiker, der gesamten sogenannten "politischen Klasse" sinkt. Was können die Politiker denn selbst tun, um daran etwas zu ändern?

Schäfer-Gümbel: Das Wichtigste ist reden, reden und reden. Menschen in das persönliche Gespräch zu ziehen. Ich glaube, dass das wichtiger ist denn je. Trotz meiner Terminbelastung suche ich so oft wie möglich das Gespräch und ermahne alle Seiten, miteinander respektvoll umzugehen. Denn wenn Politiker in Parlamenten respektlos miteinander umgehen, ist das der Einstieg dazu. Das gilt auch für die Medienwelt, die auch einmal stärker berichten müsste, über das, was den Lebensalltag ausmacht. Teilweise ist da viel wechselseitige Unkenntnis.

hessenschau.de: Was machen denn aus Ihrer Sicht die Medien falsch?

Schäfer-Gümbel: Ich glaube, es war ein großer Fehler im letzten Jahr, die AfD ständig zu präsentieren - und zwar als AfD, statt sie an den Sachthemen zu messen. Ich wüsste gerne mal, was diese Truppe zum Thema Rente zu sagen hat oder zum Straßenbau. In dem Moment, wo man über die AfD nur als Erscheinung redet, mystifiziert man sie selbst mit. Das haben wir mit anderen populistischen Erscheinungen auch schon gehabt – dabei ist die AfD nicht nur populistisch, sie ist in ihrem Kern, nationalistisch und rassistisch. Sie ist rechtsextrem in ihrem Organisationskern. Man muss solche Organisationen in der Sache stellen und nicht nur an der Symbolik.

hessenschau.de: Aber ist es vielen AfD-Wählern nicht völlig egal, für was diese Partei steht, Hauptsache, sie können es den Politikern der etablierten Parteien mal so richtig zeigen?

Schäfer-Gümbel: Ja, diesen Teil gibt es. Aber es gibt einen nennenswerten Teil, der erreichbar ist, weil diese Wähler den Eindruck haben, es erregt die Etablierten. Man muss dann über die Themen reden: bezahlbaren Wohnraum, Sicherheit von Arbeit, Steuern, Rente, Soziale Sicherheit, Gesundheit, Familienförderung. Da muss man Antworten bieten.

hessenschau.de: Liegt es vielleicht auch daran, dass Politiker zu technokratisch reden, zu schwierig, und dass sie die Dinge nicht genug erklären? Das wirft man ja nicht nur der Kanzlerin vor.

Schäfer-Gümbel: Das ist ganz sicherlich so. Manchmal führt man natürlich auch Interviews, um möglichst nichts zu sagen, weil eine Position noch nicht klar ist, weil etwas noch nicht abgestimmt ist, aber am Ende ist es eben auch Teil des Problems, weil nicht klar genug ist, für was man steht.

hessenschau.de: Müssen Sie Ihre eigene Kommunikationsstrategie überdenken?

Schäfer-Gümbel: Ich glaube, dass ich meine Kommunikationsstrategie überdacht habe. Spätestens auf dem Landesparteitag in Hanau habe ich deutlich gemacht, dass ich klarer und deutlicher sprechen will.

hessenschau.de: Sie haben eingeräumt, dass Sie nicht immer Klartext reden und sich nicht immer an den Grundbedürfnissen der Menschen orientieren?

Schäfer-Gümbel: Stimmt. Und die Unterschiede der beiden großen Volksparteien müssen erkennbarer werden. Deshalb habe ich auch gesagt, wir brauchen als SPD eine neue Agenda der sozialen Gerechtigkeit und die müssen wir konsequent durchdefinieren durch alle Themen.