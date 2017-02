Dauen hoch bei der SPD: Kanzlerkandidat Martin Schulz gefolgt von Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel (rechts dahinter) in Friedewald

Dauen hoch bei der SPD: Kanzlerkandidat Martin Schulz gefolgt von Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel (rechts dahinter) in Friedewald Bild © picture-alliance/dpa

Martin Schulz in Friedewald

AfD, Flüchtlinge, Trump - Kanzlerkandidat Martin Schulz ließ beim Treffen der Hessen-SPD in Friedewald kein kritisches Thema aus. Dafür feierten die Genossen ihren neuen Hoffnungsträger. Der Schulz-Hype schlägt sich auch in Zahlen nieder.

Gleich zu Beginn machte der neue Herausforderer von Angela Merkel aus der Lästerei von Kritikern einen Ehrentitel. "Ich bin das Überraschungsei der SPD", rief SPD Kanzlerkandidat Martin Schulz beim Hessengipfel seiner Partei in Friedewald (Hersfeld-Rotenburg) den Genossen zu, die ihn begeistert empfingen. Als "Überraschungsei" hatte CDU-Bundes-Vize Thomas Strobl kurz zuvor Schulz bezeichnet - weil niemand so recht wisse, was drinnen sei.

Auch andere Kritik konterte Schulz kämpferisch: "Kann ein Mann ohne Abitur Kanzler werden? Wir werden zeigen: Ja!". Die AfD bezeichnete er nicht als Alternative für Deutschland, sondern als eine Schande für die Bundesrepublik. Er appellierte an den Zusammenhalt der Bürger in schwierigen Zeiten. Auf die Hilfe für Flüchtlinge könnten alle stolz sein und fügte hinzu: "Ich bin stolz auf die Bürger dieses Landes, die das gemacht haben."

Schulz will im Bundestagswahlkampf auf Emotionen setzen. Die SPD müsse beweisen, "dass wir nicht nur Kopfmenschen sind" und "im Bauch spüren, was es heißt, wenn der K+S-Arbeiter morgens aufwacht und nicht weiß, wie es weitergeht."

Schäfer-Gümbel: "Knoten hat sich gelöst"

"Es ist, als ob sich ein Knoten gelöst hat. Wir können unseren Anspruch, dass es Zeit für mehr Gerechtigkeit ist, jetzt glaubwürdig und engagiert vertreten", hatte Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel zuvor gesagt. Es gebe eine Aufbruchstimmung. Schulz sprach vom neuerlichen "Willen zum Erfolg", den er in der Partei verspüre.

Für die SPD Hessen zahlt sich der Hype um Schulz auch zahlenmäßig aus. Seit bekannt wurde, dass Martin Schulz als Kanzlerkandidat antritt, verzeichnete die Landespartei nach eigenen Angaben mehr als 360 Neueintritte.

Nahles fordert Recht auf Weiterbildung

Das Treffen im osthessischen Friedewald steht unter dem Motto "Sicherheit schafft Zusammenhalt". Es hatte am Freitag mit einem Vortrag von Holger Münch, dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, begonnen.

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles forderte am Samstag ein Recht auf Weiterbildung. "Wir wollen, dass jeder Arbeitnehmer finanzierte Zeit für Qualifikation bekommt", sagte sie in ihrer Rede am Samstagvormittag. Dies sei notwendig, um die Herausforderungen der künftigen Arbeitswelt zu meistern.