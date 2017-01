Bei wichtigen Fragen der Flüchtlings- und Sicherheitspolitik ist die schwarz-grüne Koalition nicht einig. In der hessenschau stellt sich Grünen-Fraktionschef Wagner gegen Ministerpräsident Bouffier (CDU).

Die Liste der schwarz-grünen Streitpunkte in der Sicherheits- und Flüchtlingspolitik will nicht kürzer werden: Erst im Dezember zeigten sich unterschiedliche Ansichten zu Sammelabschiebungen nach Afghanistan.

Nun streiten sich Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und der grüne Fraktionschef im Landtag, Mathias Wagner, über das Zurückschicken von Bootsflüchtlingen - und das Dauerthema sichere Herkunftsländer.

Die CDU will weiter daran festhalten, Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. Das würde beschleunigte Asylverfahren ermöglichen, weil Anträge in der Regel als unbegründet angesehen würden.

Grüne: "Sichere Herkunftsländer" nicht mehr nötig

Die hessischen Grünen hatten sich bereits im vergangenen Juni gegen den Koalitionspartner gestellt, weil sie die Lage in diesen Ländern für einzelne Gruppen, etwa Homosexuelle, als nicht sicher einschätzen. Wichtig ist die Haltung der Grünen, weil es im Bundesrat auch auf die hessischen Stimmen ankommen könnte. Bei internem Streit enthält sich die Koaliton dort.

Wagner sprach sich nun in der hessenschau erneut gegen das Einstufen nordafrikanischer Staaten als sichere Herkunftsländer aus. Er begründete dies neben der Sicherheitslage für einzelne Gruppen damit, die Regelung sei gar nicht mehr nötig, weil heute sehr viel weniger Flüchtlinge aus diesen Ländern kämen und über ihre Anträge schneller entschieden werde. Die Grünen in Hessen vertreten damit auch eine andere Meinung als der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

Streit gibt es in Hessen ebenso um den Vorschlag Bouffiers, aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge nach Nordafrika zurückzubringen. Wagner sagte: "Auch dieser Vorschlag scheitert an der Realität, weil die Länder ihre eigenen Staatsangehörigen nicht zurücknehmen."

Debatte um Abschiebungen

Wagner selbst wiederum brachte den Vorschlag ein, Flüchtlingen Asylanträge bereits in ihren Heimat- oder Transitländern zu ermöglichen, um ihnen "den lebensgefährlichen Weg über das Meer" zu ersparen. Wagner räumte aber ein, auch hier sei man auf die Kooperation der Heimatländer angewiesen.

Unterdessen forderte der Paritätische Wohlfahrtsverband die Landesregierung auf, geplante Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen. Den Betroffenen drohe Gewalt und Tod. An einer Demonstration für diese Forderung hatten am Samstag in Frankfurt rund 1.000 Menschen teilgenommen. Im Dezember waren auch Flüchtlinge aus Hessen nach Afghanistan abgeschoben worden. Die Grünen-Fraktion hatte dies im Parlament erst verteidigt, bevor sich die Landespartei dagegen aussprach.