Sie möchte ihm Mut machen: Am Samstag reist die Schwester des inhaftierten Journalisten Deniz Yücel in die Türkei. Die Behörden haben ihr offenbar gestattet, ihn im Gefängnis zu besuchen.

Ilkay Yücel ist aufgeregt: Am Dienstag darf die Flörsheimerin ihren Bruder Deniz sehen. Seit dieser Woche ist der Journalist und "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel in Untersuchungshaft im Gefängnis in Siliviri, einem Vorort von Istanbul. Der Vorwurf: Verbreitung von der Terrorpropaganda und Aufwiegelung. Am Freitagabend bezeichnete Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan den inhaftierten Journalisten gar als deutschen Agenten. "Als ein Vertreter der PKK, als ein deutscher Agent hat sich diese Person einen Monat lang im deutschen Konsulat versteckt", zitiert ihn die Nachrichtenagentur Anadolu.

"Ich war noch nie in einem Gefängnis", sagt Ilkay Yücel. Jetzt trifft sie dort ihren Bruder. Unter welchen Umständen genau, ist unklar. Vielleicht in dem Besuchsraum, bewacht von Gefängniswärtern. Wer noch dabei sein wird, welche Vorschriften es gibt, worüber sie sprechen dürfen - all das wird sie erst am Dienstagmorgen wissen. Dann ist der konkrete Besuchstermin. "Ich hoffe, er wird nicht kurzfristig abgesagt." Sie könnte länger bleiben, bislang hat sie nur den Hinflug gebucht.

Reise mit gemischten Gefühlen

Dutzende Male ist Ilkay Yücel schon in die Türkei geflogen. Immer mit großer Vorfreude auf Urlaub, auf Freunde, auf ihren Bruder Deniz. Das ist jetzt anders: Sorge und Angst sind ihre Begleiter. Im Oktober 2016 hat Ilkay Yücel ihren Bruder in Istanbul besucht. Es war das letzte Mal, dass sie ihn gesehen hat. Mit ihm gesprochen hat sie zuletzt vor fünf Wochen. Danach brach der Kontakt ab. Yücel war da schon untergetaucht.

Einige Tage hat es gedauert, bis sein Anwalt die Besuchserlaubnis bekam. Es wird das erste Mal sein, dass der "Welt“-Korrespondent Besuch von jemand anderem als seinen Anwalt bekommt. Nur seine Schwester oder ihre Eltern dürfen zu ihm.

"Ich bin froh, dass er nicht den Mut verliert"

Deniz Yücel im türkischen Nusaybin, nahe der türkisch-syrischen Grenze Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Es gehe ihm gut, erzählt die 42-Jährige, den Umständen entsprechend. In einem Brief hatte Yücel sich für die große Unterstützung bedankt. "Ich bin froh, dass er den Mut nicht verliert", sagt seine Schwester. Ob sich das ändern wird, je länger die Untersuchungshaft dauert? Darüber will sie nicht nachdenken, sagt sie energisch. Wie sie auch nicht über verletzende Kommentare etwa Facebook nachdenken will. "Die lese ich gar nicht."

Ihrem Bruder möchte sie von den Nichten erzählen, die ihn vermissen und beim Flörsheimer Autokorso vergangene Woche ein Plakat für ihn malten: Im besten Türkisch-Deutsch stand da augenzwinkernd: "Für den besten Onkel wo gibt". Sie möchte ihm von der Resolution berichten, in der die Flörsheimer Stadtverordneten seine Freilassung fordern, von den deutschen und türkischen Freunden.

Live-Schalte aus Istanbul

Auch die vielen Zeitungsberichte will seine Schwester ihm zeigen. Und ihm erzählen, wie sie gerade zum Medienprofi wird und ein Interview nach dem anderen gibt. Am Sonntag ist sie in der ARD-Sendung Anne Will zu sehen. Sie wird live aus dem ARD-Studio in Istanbul dazu geschaltet.

Nur noch wenige Stunden sind es bis zum Abflug. Sie hofft, dass es keine Probleme bei ihrer Einreise gibt. "Ich habe nichts verbrochen", sagt Ilkay Yücel trotzig. Das hat ihr Bruder auch nicht.

Sendung: hr-iNFO, 04.03.2017, 6.00 Uhr