Mit dem Verkauf des Klinikums Offenbach an einen privaten Betreiber haben die Stadt und das Land gut 435 Millionen Euro Verlust gemacht. Die Politiker halten den Deal von 2013 dennoch für kein schlechtes Geschäft.

Der Krankenhauskonzern Sana erwarb im Frühsommer 2013 für einen Euro 90 Prozent der Geschäftsanteile am Klinikum Offenbach, das seit Jahren Verluste erwirtschaftete. Bei der ohnehin hoch verschuldeten Stadt verblieben die restlichen zehn Prozent am bis dahin kommunalen Krankenhaus - und Kosten von gut 385 Millionen Euro, deutlich mehr als bislang bekannt .

Diese Zahl findet sich in einem bislang unveröffentlichten Bericht des Landesrechnungshofs , den das Recherchenetzwerk Correctiv! nun zugänglich gemacht hat. Dazu kämen 50 Millionen Miese auf Seiten des Landes Hessen. Die Correctiv!-Autoren schreiben vom "großen Krankenhaus-Raub" - Politiker der Stadt Offenbach und des Landes Hessen sprechen dagegen von einem durchaus guten Geschäft.

Wie passt das zusammen? Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Wie setzt sich der hohe Verlust der Stadt Offenbach zusammen?

Die Prüfer des Landesrechnungshofs kommen so auf die Summe von rund 385,2 Millionen Euro:



Übernahme der Schulden der kommunalen Klinikum Offenbach GmbH: 217,7 Millionen Euro

Zuschüsse zur Sicherung des Klinikbetriebs in den Jahren 2010 bis 2012: 90 Millionen Euro

weitere Zuschüsse zur Sicherung des laufenden Betriebs beim Verkauf: 50 Millionen Euro

Kosten der Kündigung des Energieversorgungsvertrags mit der EVO: 24,5 Millionen Euro

Übernahme von Pensionsverpflichtungen: 3 Millionen Euro

Hat auch das Land Hessen Verlust gemacht?

An den Kosten für den 2010 eingeweihten und über 140 Millionen Euro teuren Neubau des Klinikums beteiligte sich das Land nach Auskunft des Innenministeriums mit 50 Millionen Euro. Außerdem übernahm es einen Teil der Schulden der Stadt (siehe unten).

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Was sagen die Verantwortlichen zum Vorwurf von Correctiv!, sie hätten sich vom privaten Konzern Sana über den Tisch ziehen lassen, weil Stadt und Land auf den Schulden sitzen blieben, das Klinikum seit 2015 Gewinne schreibt, die Stadt Offenbach aber erst ab 2023 am Gewinn beteiligt wird?

Das Innenministerium verweist auf Anfrage von hessenschau.de auf die Defizite aus dem laufenden Betrieb der Klinikum Offenbach GmbH in den Jahren 2010 bis 2012: Sie summierten sich auf rund 134,9 Millionen, wie auch der Landesrechnungshof bestätigt.

Zitat „Der Sanierungsplan der alten Geschäftsführung hätte zu einer Verschärfung der finanziellen Situation der Stadt in einer bisher in Hessen nicht gekannten Dimension geführt.“ Zitat von Hessisches Innenministerium Zitat Ende

Das Sozialministerium schreibt dazu: Ein geordneter Verkauf - damit eine Abwendung der drohenden Insolvenz - sei "der einzig gangbare Weg gewesen, da das Wohl der Patienten immer an erster Stelle gestanden" habe. Die gesundheitliche Versorgung in der Region sowie die Beschäftigung der Mitarbeiter hätten nur durch einen Verkauf gesichert werden können. (Gut ein Zehntel der 2.200 Stellen wurde bis 2012 freilich abgebaut.)

Der für die Kliniken und Stadtfinanzen zuständige Offenbacher Bürgermeister Peter Schneider (Grüne), der den Verkauf an Sana mitgestaltete, sagte dem hr: "Das Land Hessen hat gesagt: entweder Insolvenz oder Verkauf." Eine "Vereinbarung zur Abwendung der Insolvenz der Klinikum Offenbach GmbH" vom November 2012 bestätigt diese Aussage.

Mit dem Verkauf seien die Ziele, dass eine Insolvenz vermieden wird und in das Krankenhaus wieder investiert wird und die Gesundheitsversorgung weiter besteht, erreicht worden, sagte Schneider: "Ich kann nicht bestätigen, dass es ein schlechtes Geschäft gab."

Aus der Sana-Geschäftsführung wollte sich auf Anfrage niemand dazu äußern.

Warum drängte das Land zum Verkauf, wo die Klinik-Geschäftsführung doch Gewinne für 2015 in Aussicht stellte - was sich dann ja auch bewahrheitete?

Das Land glaubte der Prognose der damaligen Geschäftsführung schlichtweg nicht. Bereits für die Jahre 2010 bis 2012 seien Gewinne angekündigt worden. Die Berechnungen seien "aber bereits nach kurzer Zeit von der Realität eingeholt worden", schreibt das Innenministerium. Das Regierungspräsidium Darmstadt als zuständige Kommunalaufsicht habe das Modell der alleinigen kommunalen Verantwortung für das defizitäre Klinikum daher nicht mehr genehmigen können.

Zitat „Wir standen vor der Wahl: entweder Insolvenz oder Verkauf.“ Zitat von Offenbachs Bürgermeister Peter Schneider Zitat Ende

Der Sanierungsplan der damaligen Geschäftsführung hätte "zu einer Verschärfung der finanziellen Situation der Stadt in einer bisher in Hessen nicht gekannten Dimension geführt", erklärt das Innenministerium. Das Finanzministerium berichtet, damals sei bereits über die Aufnahme Offenbachs in das Schutzschirmprogramm des Landes für stark verschuldete Kommunen verhandelt worden. Im Zuge dessen gewährte das Land der Stadt 2013 eine Entschuldungshilfe von 210 Millionen Euro.

Gab es tatsächlich nur ein Kaufangebot von Sana, wie der Correctiv!-Bericht nahelegt?

Dazu sagte Bürgermeister Schneider dem hr: "Es gab Interessenbekundungen von allen, die auf diesem Markt tätig sind. Aber letztlich als gültiges Angebot gab es das von Sana, und dann gab es noch einen Zweiten, der gesagt hat: Verlängert doch bitte mal das Verfahren und wir bieten euch vielleicht an, das Management zu übernehmen. Das war also nicht im Sinne dessen, was ausgeschrieben war. Von daher war das Angebot von Sana dasjenige, das auch gültig vorlag und das wir angenommen haben." Schneider bestätigt also den Correctiv!-Bericht in diesem Punkt.

Grundsätzlich seien in dem Bericht "keine neuen Fakten enthalten", sagte Schneider. Jedoch übertrifft die Zahl von gut 435 Millionen Euro Verlust für Stadt und Land die bislang kursierende Zahl von mehr als 300 Millionen Euro minus deutlich. In Offenbach beschäftigte sich zwar ein Akteneinsichtsausschuss mit dem Verkauf an Sana, den die damalige Oppositionspartei CDU kritisierte. Aber die Einsicht, die die Stadtverordneten nahmen, durften sie nicht öffentlich machen.