In seiner Heimatstadt Flörsheim kämpfen Verwandte und Freunde für die Freilassung des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel. Jetzt setzt auch die Stadtpolitik Zeichen - nicht nur auf dem Papier.

Einstimmigkeit ist im Stadtparlament von Flörsheim (Main-Taunus) keine Selbstverständlichkeit. Ein Bündnis aus CDU, Freien Wählern, Grüner Alternative und FDP steht der SPD im kommunalpolitischen Alltag meist gegenüber. Im international beachteten Fall des aus der 20.000-Einwohner-Stadt am Main stammenden "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel spielen solche Differenzen keine Rolle.

Eine Resolution zur sofortigen Freilassung des seit Mitte Februar in der Türkei inhaftierten Journalisten trägt die Unterschrift aller fünf Flörsheimer Fraktionschefs. Einstimmig verabschiedeten die Stadtverordneten am Donnerstagabend das Papier, in dem heftige Kritik an Regierung und Justiz in der Türkei geübt wird.

"Unhaltbare Anschuldigungen"

Unter anderem heißt es in der von Bürgermeister Michael Antenbrink (SPD) unterstützten Erklärung: "Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe wegen 'Propaganda für eine terroristische Vereinigung' und 'Aufwiegelung der Bevölkerung' sind willkürlich und sollen allein der Disziplinierung eine unliebsamen Berichterstattung von freien Journalisten in der Türkei dienen".

Nicht nur die türkische Regierung wird aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Yücel "als deutscher Staatsbürger unverzüglich freigelassen wird und die unhaltbaren Anschuldigungen unverzüglich zurückgenommen werden". Der Appell der Försheimer Stadtpolitik richtet sich auch an die Bundesregierung: Sie soll auf die türkische Regierung einwirken.

Mahnwache immer am 14. eines Monats

Bei der Resolution will es Flörsheim nicht belassen, wie Bürgermeister Antenbrink am Freitag zu hessenschau.de sagte. Am 14. März sei an der Stadthalle, ganz in der Nähe von Yücels Elternhaus, eine erste Mahnwache geplant. "Wir wollen zeigen, dass Deniz Yücel nicht vergessen ist. Und wir machen das so lange, bis er freigelassen wird“, kündigte Antenbrink an.

Dauert die Haft noch länger, soll die Mahnwache an jedem 14. eines Monats wiederholt werden, weil es der 14. Februar war, an dem der Journalist in Polizeigewahrsam genommen wurde.

"Ich hoffe, viele finden die Idee gut und beteiligen sich", sagte Antenbrink. Auch wenn Yücel nicht mehr in der Stadt wohne, werde er noch immer als Flörsheimer wahrgenommen. Aus der türkisch-stämmigen Einwohnerschaft erreichten ihn viele Solidaritätsbekundungen, berichtete der Bürgermeister. Seine Kommune pflegt eine Partnerschaft mit der türkischen Stadt Güzelbahçe.

#FreeDeniz

Die in Flörsheim lebende Familie und Freunde des Korrespondenten hatten die Initiative "#FreeDeniz" ins Leben gerufen und vergangenes Wochenende in der Stadt einen Autokorso mit mehr als 150 Fahrzeugen organisiert. Am Dienstag fanden bundesweit solche Solidaritätsaktionen statt - auch in Frankfurt. Wie die Bundesregierung hat auch die Landesregierung gegen das Vorgehen der türkischen Justiz protestiert, wenn auch nicht in so deutlichen Worten wie nun das Stadtparlament.

Nach Auskunft seines Anwalts drohen Yücel zehneinhalb Jahre Haft. Dies sei die Höchststrafe für Volksverhetzung und Terrorpropaganda, die dem Journalisten als Folge regierungskritischer Berichterstattung zur Last gelegt werden.

Mit einer handschriftlichen Notiz hatte Yücel vor zwei Tagen ein Lebenszeichen aus der Untersuchungshaft gegeben. Darin hieß es unter anderem: "Ich danke allen Freunden, Verwandten, Kollegen, und allen, die sich für mich einsetzen. Glaubt mir: Es tut gut, verdammt gut."

Sendung: hr-iNFO-Nachrichten, 3.3.2017, 6 Uhr