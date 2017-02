Mit einer Initiative für längere Kurzarbeit hat sich die SPD bei ihrem Hessengipfel als Anwalt der K+S-Kumpel profiliert. Nun stellt sich heraus: Eine entsprechende Vorlage der SPD-Arbeitsministerin gibt es gar nicht.

Am Ende sprach auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz von den Ängsten schlafloser K+S-Kumpel, die nicht wüssten, wie es weiter geht. "Wir Sozis wissen, wie das ist, wenn ihr nachts wach werdet", rief der Hoffnungsträger der SPD am Wochenende beim Hessengipfel seiner Partei in Friedewald (Hersfeld-Rotenburg).

Drei Tage später zeigt sich nun, dass der SPD in der Schulz-Euphorie in Sachen K+S-Solidarität ein wenig die Fakten verrutscht sind.

Vor Schulz hatte SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel für die unter einer gedrosselten Produktion leidenden Kali-Kumpel das Wort ergriffen. Auf einer Pressekonferenz mit Bundesarbeitsministerin Andreas Nahles (SPD) forderte er: CDU-Kanzleramtsminister Peter Altmeier müsse endlich die Blockade eines SPD-Entwurfs für längere Kurzarbeit aufgeben.

Zur Forderung verführt wurde er von Nahles, die anprangerte, das Kanzleramt missachte ihre Vorlage für zwei- statt einjährige Kurzarbeit. Eine Attacke, von der die Kumpel bald in der Zeitung lesen konnten.

Attacke mit Mangel

Eine Attacke, die einen entscheidenden Mangel hat: eine entsprechende Gesetzesvorlage für längere Kurzarbeit gibt es gar nicht und damit auch keine Blockade im Kanzleramt. Das ergab eine Nachfrage von hessenschau.de beim Bundespresseamt, dessen Auskunft das Nahles-Ministerium bestätigte.

"Das war ein Missverständnis", sagte die Sprecherin der Ministerin. Wohlgemerkt: kein Missverständnis bei den Zuhörern, niemand bestreitet, was die Ministerin sagte. Die Ministerin selbst verbreitete Irriges.

Keine Kurzarbeit bei K+S

Bei K+S gibt es unterdessen gar keine Kurzarbeit, die verlängert werden müsste. Zwar ruht für die 1.400 Beschäftigten am Standort Hattorf (Niedersachsen) die Arbeit, weil die niedrige Werra das Einleiten von Abwässern einschränkt . Doch anders als bei der fehlenden Einleite-Erlaubnis 2016 habe K+S keine Kurzarbeit beantragt, weil ein niedriger Wasserstand dazu nicht berechtige, sagte ein K+S-Sprecher.

Das Unternehmen will die Zeit für die Beschäftigten mit Urlaub, Zeitkonten oder Arbeit an anderen Standorten überbrücken. "Es sollen alle Arbeitsplätze im Werk Werra erhalten bleiben", sagte der Sprecher hessenschau.de.

Zerknirschte SPD

Der von Nahles auf die falsche Kumpel-Fährte gelockten Hessen-SPD blieb am Dienstag nur die zerknirschte Aussage, es bleibe wichtig, für die betroffenen Beschäftigten eine Lösung zu finden. Ärgerlich ist das für die heimischen Sozialdemokraten vor allem, weil sie sich bislang durchaus bemerkbar etwa im Landtag für die Kumpel eingesetzt haben.

Grundsätzlich übrigens würde es K+S "nicht von Nachteil" finden, wenn Kurzarbeitergeld wirklich 12 statt 24 Monate gezahlt werden könnte. Doch solch eine Initiative gibt es nicht. Und so muss K+S in dieser Sache nun zunächst weniger auf die SPD hoffen, als auf eine steigende Werra.