SPD will Kita-Gebühren in Hessen abschaffen

Gebührenfreie Kita-Plätze in Hessen hat der SPD-Landesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel für den Fall eines Wahlsieges bei der Landtagswahl im kommenden Jahr angekündigt. Auf ihrem Landesparteitag in Kassel beschäftigt sich die SPD heute auch mit der Bundestagswahl.

Die kommende Landtagswahl ist zwar noch eine Weile hin: Voraussichtlich erst Ende 2018 wird ein neuer Landtag in Hessen gewählt. Auf dem SPD-Landesparteitag in Kassel stellte Parteichef Thorsten Schäfer-Gümbel für den Fall eines Wahlsiegs aber schon am Wochenende einen "Hessenplan" vor.

Schäfer-Gümbel: Die besten Schulen in den schwierigsten Stadtteilen

In dem "Hessenplan" will die SPD die Eltern bei den Kosten für die Kindertagesstätten entlasten. Damit werde vor allem die Bildungsbenachteiligung für Kinder beendet, sagte Schäfer-Gümbel vor 350 Delegierten. In den schwierigsten Stadtteilen sollten die besten Schulen und Kitas entstehen. Man könne 6.000 Kitas bauen, wenn man Milliarden an hinterzogenen Steuern eintreibe, so Schäfer-Gümbel. Das sei eine Frage sozialer Gerechtigkeit.



Gleichzeitig müssten durch mehr finanzielles Engagement des Landes auch die Kommunen bei den Betriebskosten von Kitas und Kindergärten entlastet werden. Ein weiteres Ziel der SPD ist die Schaffung bezahlbaren Wohnraums.



Schäfer-Gümbel kritisierte in seiner Rede die schwarz-grüne Landesregierung: Dass sie den Billigflieger Ryanair am Frankfurter Flughafen zugelassen habe, sei "eine Vernichtung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze und ein Verzocken von Geld des Steuerzahlers".

Roth soll Landesliste anführen

Mit Blick auf die anstehende Bundestags-Wahl im September und den SPD-Spitzenmann Martin Schulz sagte Schäfer-Gümbel, man erlebe derzeit "die Wiedergeburt der Sozialdemokratie". Rund 1.600 Neumitglieder habe allein die Hessen-SPD seit Januar verzeichnet. Schulz selbst kommt nicht zum Parteitag nach Kassel.



Am Nachmittag soll die Landesliste für die Bundestagswahl beschlossen werden. Spitzenkandidat soll der Staatsminister im Auswärtigen Amt, der 46-jährige Michael Roth werden. Die Hessen-SPD hat derzeit 16 Abgeordnete im Bundestag. Die Liste für die kommende Bundestagswahl umfasst voraussichtlich 47 Kandidaten.