Im Wirtschaftsministerium gibt es eine neue Abteilung. Ist ihr einziger Zweck, einen missliebigen Spitzenbeamten kalt zu stellen? Der Betroffene klagt, die SPD will sich Minister Al-Wazir (Grüne) im Landtag vorknöpfen.

Ein Organigramm ist wie der Stammbaum der Macht in einem Ministerium: Das Wirtschaftsministerium hat seines kürzlich überarbeitet und ins Netz gestellt , oben steht Minister Tarek Al-Wazir (Grüne) mit seinem engen Mitarbeiterstab, darunter die Fachabteilungen - eine davon ist neu. Bisher gab es sechs Abteilungen, die vom Minister neu zusammengestellte Nummer sieben sorgt nun für Ärger.



Die SPD wirft dem Minister vor, er habe die Abteilung ohne Sinn und zu einem einzigen Zweck zusammengestellt: "Um einen politisch missliebigen Spitzenbeamten kaltzustellen", wie der Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Günther Rudolph, es formuliert - auf Kosten der Steuerzahler. Was ist passiert?

Abstellgleis?

Anfang April gründete der Wirtschaftsminister eine neue Abteilung, die sich vor allem um das Projekt Riederwald kümmern soll: Ein Tunnel in Frankfurt, der die A 66 mit der A 661 verbinden soll. Die Planungen dazu laufen schon seit vielen Jahren. Es gibt Streit um Lärm und Abgase. Und es geht kaum voran. Der Riederwaldtunnel gilt als schwieriges Projekt. So mancher wird in Wiesbaden aufatmen, wenn es in drei Jahren komplett vom Bund übernommen wird.



Für diese Übergangszeit hat das Ministerium nun eine neue Abteilung geschaffen. Das hat auch viele vor Ort überrascht. Bisher sei das Ministerium vor allem durch eine offene "Abschottungspolitik" bei dem Thema aufgefallen, sagt Raven Kirchner, Vorsitzende der SPD-Riederwald.



An der Spitze dieser neuen Abteilung steht ein Mann, der davor die Abteilung 6 geleitet hat, eine Abteilung, die für den gesamten Straßenbau in Hessen zuständig war und die auch den Ausbau des Flughafens verantwortete. Ein Abstellgleis für einen missliebigen Beamten?

Das Ministerium lobt - und degradiert

In den Fluren des Ministeriums ist von einer "Demontage" des Abteilungsleiters die Rede - womöglich als späte Rache der Grünen wegen des Flughafenausbaus? So jedenfalls sieht es der Anwalt des Abteilungsleiters. "Vermutlich kommen die Grünen aus diesem Feindbilddenken nicht heraus. Das ist bedauerlich, weil mein Mandant in eine Ecke gestellt wird, in die er nicht gehört", sagt Ingo Endrick Lankau der hessenschau.



Die Ministeriumsspitze will das so nicht stehen lassen. Ziel der Umorganisation sei es, die wachsenden und immer komplexeren Aufgaben im Bereich des Straßenbaus und der Straßenverwaltung zu entzerren, heißt es in einer Stellungnahme. Ansonsten gibt es nur Lob für den Abteilungsleiter. Mit dem Flughafenausbau habe er bewiesen, "dass er juristisch schwierige Projekte erfolgreich steuern kann" - nun bekomme er dieses wichtige Riederwald-Projekt.

Abteilungsleiter wehrt sich gegen Versetzung

Der betroffene Abteilungsleiter, der fünf seiner sechs Referate verloren hat, wird mit dem Lob nicht allzu viel anfangen können. Er hat inzwischen beim Verwaltungsgericht Wiesbaden den Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen seine Versetzung beantragt.

Dass die neue Abteilung auch zusätzlich Steuergelder kosten könnte, zeigt sich an Lücken im Organigramm des Wirtschaftsministeriums - unbesetzten Stellen. Das Ministerium will in der neuen Abteilung drei neue Stellen schaffen.



Die SPD hat angekündigt, das Thema der Abteilung 7 im Wirtschaftsministerium am kommenden Donnerstag im Landtag auf die Tagesordnung zu setzen.