Die Frankfurter Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach hat ihren Austritt aus der CDU mit scharfen Attacken auf Kanzlerin Merkel verbunden. An der Flüchtlingspolitik – und den Migranten selbst – ließ Steinbach kaum ein gutes Haar.

Einen Tag nach ihrem angekündigten Rückzug aus der CDU hat Erika Steinbach Nägel mit Köpfen gemacht. Am Sonntag trat die Frankfurter Bundestagsabgeordnete offiziell aus der Partei aus, der sie seit 1974 angehört hatte. Mit Trauer im Herzen müsse sie feststellen: "Das ist nicht mehr meine Partei", schrieb Steinbach in einer fünfseitigen Rücktrittserklärung.

Massive Kritik an Merkel

Ausschlaggebend für Steinbachs Schritt sei die politische Entwicklung der Christdemokraten in den vergangenen Jahren gewesen, führte die 73-Jährige an. Vor allem Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel bekam dabei ihr Fett weg. Sie habe "sowohl der CDU als auch Deutschland mit ihren einsamen Entscheidungen in wesentlichen Politikbereichen massiv geschadet", polterte Steinbach.

Mit "ihrer" CDU zu Zeiten politischer Vorbilder wie dem früheren hessischen CDU-Vorsitzenden Alfred Dregger oder dem ehemaligen Frankfurter Oberbürgermeister Walter Wallmann habe die jetzige Partei nichts mehr gemein, beklagte Steinbach einen fehlenden "christlich-sozialen, liberalen und wertkonservativen Politikansatz".

Smartphones aber keine Pässe

Merkel regiere an den Werten der Partei und teils an geltendem Recht vorbei, kritisierte Steinbach etwa die Durchsetzung der Euro-Rettungspakete oder den abrupten Atomenergie-Ausstieg. Die Entscheidung, "mehr als eine Million Migranten ungesteuert und unüberprüft monatelang nach Deutschland nicht nur einreisen zu lassen, sondern sie auch noch mit Bussen und Zügen hierher zu transportieren", habe jedoch alles in den Schatten gestellt, so die Frankfurterin.

Weitere Informationen Erika Steinbach Steinbach trat 1974 in die CDU ein und war von 1977 an 13 Jahre lang als Stadtverordnete und Fraktionsassistentin im Frankfurter Römer tätig. 1990 zog sie als Abgeordnete in den Bundestag ein. Dort fungierte sie bis zuletzt als Sprecherin für Menschenrechte ihrer Fraktion und gehörte dem Fraktionsvorstand an. Von 1998 bis 2014 war sie Präsidentin des Bundes der Vertriebenen. Ende der weiteren Informationen

Die seit langem umstrittene Steinbach machte in ihrer Erklärung keinen Hehl aus ihren Ansichten in der Flüchtlingsfrage. So gehe etwa ein Anstieg ausländischer Tatverdächtiger in der Kriminalstatistik, die gestiegene Terrorgefahr sowie eine Gefährdung "unserer Lebensweise" auf "betrügerische Migranten" und damit auch die Politik der Bundesregierung zurück. "Die Migranten verfügen zwar alle über Smartphones, aber Pässe und sonstige Ausweisdokumente sind ihnen, oh Wunder, häufig abhanden gekommen", wetterte Steinbach.

Avancen von der AfD

Nun kappte die 73-Jährige selbst die Verbindung zu ihrer langjährigen Partei, ihr Bundestagsmandat wolle sie aber behalten. Erste Avancen für eine politische Neuorientierung kamen bereits aus der AfD. Die stellvertretende Bundessprecherin Beatrix von Storch twitterte : "Liebe Frau Steinbach, konservative Ex-CDU'ler sind in der AfD immer herzlich willkommen."