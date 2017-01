Erika Steinbachs Parteiaustritt bewegt die Gemüter. Zu spüren bekommt das gerade auch der CDU-Ortsverband in der gleichnamigen Gemeinde im Vordertaunus. Dabei sind die Steinbacher Christdemokraten vor allem Kritiker der Bundestagsabgeordneten.

Der Alltag in einer beschaulichen Taunus-Gemeinde – auf der Facebook-Seite der CDU Steinbach wird er sichtbar. Da wird über den lokalen Weihnachtsmarkt berichtet, über die Parkplatz-Probleme in der Brummermann-Siedlung oder über Hausbesuche bei altgedienten Parteimitgliedern.

Doch seit Samstag verzeichnet die Seite außergewöhnlich viele Zugriffe. Auch Mails an die lokale Unionsabteilung haben stark zugenommen. Der Grund dürfte wohl kein gesteigertes Interesse an Lokalpolitik sein, sondern der Parteiaustritt des langjährigen Enfant terrible der CDU, Erika Steinbach.

"Zuschriften gehen durch die Decke"

"Die Seitenaufrufe und Zuschriften gehen durch die Decke. Wahrscheinlich gehen die Leute auf die Homepage, sehen die Mail-Adresse mit Steinbach und schreiben los", berichtet Jonny Kumar, Vorsitzender der lokalen CDU, im Gespräch mit hessenschau.de.

Jonny Kumar ist Vorsitzender der CDU Steinbach Bild © Bundestag

Dabei gebe es sowohl Unterstützung als auch Kritik für Steinbachs Austritt. Die 73 Jahre alte Bundestagsabgeordnete aus Frankfurt war am Sonntag wegen der aus ihrer Sicht verfehlten Flüchtlingspolitik der Bundesregierung aus der CDU ausgetreten.

"Per SMS macht man nicht Schluss"

Doch während sich bei den Zuschriften Befürworter und Gegner die Waage halten, ist der Standpunkt von Kumar klar: "Bis auf den Namen gibt es keine Übereinstimmung zwischen Frau Steinbach und uns. Gerade bei uns gibt es zum Beispiel viele Leute, die sich in der Flüchtlingspolitik engagieren."

Neben den politischen Inhalten stört den jungen Vorsitzenden, der das Büro des CDU-Bundestagsabgeordneten Markus Koob leitet, auch der Stil des Austritts.

Weitere Informationen Steinbach kandidiert nicht mehr Bereits im Sommer 2015 hatte Erika Steinbach bekannt gegeben, dass sie bei der Wahl 2017 nicht mehr für den Bundestag kandidieren wird. Ende der weiteren Informationen

"Unter Absingen schmutziger Lieder zu gehen, entspricht nicht dem Umgang, den man in einer Partei pflegen sollte", sagt er. Und dass Steinbach laut Frankfurts CDU-Chef Uwe Becker per SMS ihren Austritt erklärte? "Ich bin ja ein Vertreter der jüngeren Generation. Bei uns weiß man, dass man nicht per SMS Schluss macht." Kumar reiht sich damit ein in die zumeist kritischen Beurteilungen des Parteiaustritts der 73-Jährigen.

Scharfe Kritik von Bundestagskollege Zimmer

Die hessische CDU hatte umgehend in einem Statement gefordert, Steinbach solle auch ihr Bundestagsmandat zurückgeben. Immerhin habe sie es ja "über die CDU geholt und der Partei zu verdanken". Drastischere Worte fand der Frankfurter CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Zimmer. In einem offenen Brief kritisierte er Steinbach scharf: "Du warst mit Deiner Position in der CDU isoliert, verhältst Dich aber wie ein Falschfahrer, der sich darüber wundert, wo denn all die Falschfahrer herkommen."

Die von Steinbach propagierte Nähe zwischen CDU und AfD nannte Zimmer ein "groteskes Missverständnis". Der Abschied "nach dem Ladenschluss Deiner politischen Karriere" sei nur schlecht mit Loyalität, Stil und Anstand unter einen Hut zu bringen. "Dankbarkeit, ich weiß es, ist keine politische Kategorie. Aber musstest Du uns das so deutlich vor Augen führen?", schließt Zimmer.

Steinbach hatte nach mehr als 40 Jahren in der CDU am Sonntag die Partei verlassen. Die direkt gewählte Frankfurter Bundestagsabgeordnete nannte die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als Hauptgrund für ihre Entfremdung von der Partei.

Mit Trauer im Herzen müsse sie feststellen: "Das ist nicht mehr meine Partei", schrieb Steinbach in ihrer fünfseitigen Austrittserklärung.