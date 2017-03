Thorsten Stolz hat die Landratswahl im Main-Kinzig-Kreis deutlich gewonnen. Der 37 Jahre alte SPD-Mann erreichte auf Anhieb die absolute Mehrheit - trotz fünf Mitbewerbern.

Mit einem Ergebnis von 57,9 Prozent hat Stolz den Sprung auf den Chefsessel in der Kreisverwaltung gleich im ersten Anlauf geschafft. Eine Stichwahl ist somit nicht mehr nötig. Keine Selbstverständlichkeit, hatten sich doch gleich sechs Kandidaten um die Nachfolge Erich Pipas (SPD) beworben.

Stolz: "Ich bin wirklich überwältigt"

In fast allen Kommunen konnte Stolz die 50-Prozent-Marke überspringen. In Gelnhausen, wo er amtierender Bürgermeister ist, kam er sogar auf 75,8 Prozent der Stimmen. "Heute Abend bin ich wirklich überwältigt", sagte er dem hr. Dass es gleich auf Anhieb klappen würde, habe auch er nicht erwartet. Er habe aber schon im Wahlkampf gespürt, dass er einen starken Rückhalt in der Bevölkerung habe.

Lediglich in Groß-Krotzenburg, der Heimat seines Mitbewerbers Alexander Noll (FDP), musste Stolz einige Federn lassen. Hier war er mit 39,8 Prozent aber noch immer stärkster Kandidat. Noll, der im Gesamtergebnis bei 3,9 Prozent lag, holte hier 20,1 Prozent.

Heide macht Bundespolitik verantwortlich

Srita Heide landete mit 21,2 Prozent an zweiter Stelle. Die 49-Jährige aus Hanau war für die CDU ins Rennen gegangen. "Bei der Wahl haben bundespolitische Themen eine große Rolle gespielt", begründete sie das Gesamtergebnis.

Walter Wissenbach von der AfD lag mit 10,4 Prozent auf Platz drei. Reiner Bousonville von den Grünen kam auf 5,5 Prozent, der parteilose 73-jährige Gerhard Stehlik holte 1,2 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 33,9 Prozent.

Infrastruktur ausbauen und ländlichen Raum fördern

Für Stolz steht der Erhalt der Wirtschaftskraft im Main-Kinzig-Kreis im Vordergrund. Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur hat für ihn nach eigenem Bekunden höchste Priorität. Zudem plant er die Auflegung eines Programms zur Förderung des ländlichen Raums.

Landrat Pipa wollte aus persönlichen Gründen nicht wieder für das Amt des Verwaltungschefs kandidieren. Eine große Rolle für den Verzicht spielten nach seinen Angaben wiederholte anonyme Morddrohungen, weil seine Haltung gegenüber Flüchtlingen zu freundlich sei.

