Hohe Beteiligung an Türkei-Referendum in Frankfurt

Fast die Hälfte der in Frankfurt registrierten wahlberechtigten Türken hat über das Referendum abgestimmt. An den Wahlurnen im türkischen Konsulat ging es durchweg friedlich zu, ihre Meinung sagten vorwiegend die Befürworter.

Im türkischen Konsulat in Frankfurt war die absolute Wahlbeteiligung höher als erwartet: Rund 68.000 Türken haben dort bis zum Fristende am Sonntag über das Referendum zur Einführung des umstrittenen Präsidialsystems in der Türkei abgestimmt. Gerechnet wurde mit etwa 60.000.

Weitere Informationen Fragen und Antworten zum Türkei-Referendum lesen Sie hier. Ende der weiteren Informationen

Prozentual liegt die Wahlbeteiligung in Frankfurt mit rund 48 Prozent im bundesweiten Durchschnitt. Damit war sie im Vergleich zur türkischen Parlamentswahl 2015 wesentlich höher: Da hatten nur etwa 40 Prozent der wahlberechtigten Türken in Deutschland ihre Stimme abgegeben.

Laute und leise Wähler vor dem Konsulat

Die Stimmung im türkischen Konsulat in Frankfurt sei dabei durchgehend friedlich gewesen, sagte Konsulin Sevinc Dagkilic. Zu ihrer Wahlentscheidung äußerten sich vorwiegend Befürworter der Verfassungsänderung, Gegner der geplanten Einführung des Präsidialsystems in der Türkei hielten sich eher zurück.

Abstimmung für Auslandstürken weiterhin möglich

Die abgegebenen Stimmen aus den deutschen Konsulaten werden jetzt in Köln gesammelt und dann nach Ankara gebracht. Allerdings war das noch nicht die abschließende Beteiligungsmöglichkeit für im Ausland lebende Türken. Noch bis 16. April können sie an den Grenzübergängen zur Türkei abstimmen. An diesem Tag findet dann auch das Referendum in der Türkei statt. Ist es erfolgreich, würde es Präsident Recep Tayyip Erdogan deutlich mehr Macht verleihen.