Die Verfassung des Landes Hessen soll reformiert werden. Seit eineinhalb Jahren beraten Politik und Experten über Veränderungen. Nun sind die Bürger gefragt - ab Dienstag auf drei Foren in Rüsselsheim, Gießen und Kassel.

Wo kann man Hessens Bürger besser ansprechen als auf dem Hessentag? Das war die Überlegung der Organisatoren des ersten Bürgerforums zur Verfassungsreform, das am Dienstag im Rahmen des Landesfests in Rüsselsheim stattfindet.

Anregungen sind gefragt

Bei der öffentlichen Veranstaltung kann jeder Bürger Anregungen zur geplanten Modernisierung der Landesverfassung geben oder sich darüber informieren. "Es kommt uns darauf an, von den Bürgern auf Themen hingewiesen zu werden, die wir möglicherweise nicht gesehen haben", sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Jürgen Banzer, der die Arbeitsgruppe zur Reform der Verfassung leitet.

Die Arbeitsgruppe des Landtags wurde im Dezember 2015 eingesetzt. 15 Mitglieder aus allen Fraktionen haben seither im Dialog mit Sachverständigen im parlamentarischen Rahmen erörtert, wo und wie Hessens 70 Jahre alte Verfassung renoviert werden sollte.

In einigen Punkten sind Inhalt und Sprache nicht mehr zeitgemäß. So steht beispielsweise die Todesstrafe noch im Text der Verfassung, obwohl sie schon seit Jahrzehnten bundesweit abgeschafft ist. Für die Streichung braucht man eine Mehrheit, auch in der erforderlichen Volksabstimmung, die am Ende der Reform steht.

Ehrenamt, Hymne, Recht auf Wohnen

Zudem soll das Ehrenamt neues Staatsziel werden, das Alter für die Wahl in den Landtag von 21 auf 18 sinken, und die Bürgerbeteiligung soll so verbessert werden, dass Bürgerbegehren in Hessen überhaupt möglich sind. Das ist der Mindestkanon an geplanten Änderungen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Anregungen, was in die Verfassung neu hinein sollte: gebührenfreie Bildung beispielsweise, das Recht auf Wohnen, die Staatsziele Kultur oder auch Infrastruktur - oder auch eine neue Hymne, um nur einige Stichworte zu nennen. Diese und weitere Stichworte und Anregungen aus der Bürgerschaft sollen auf den drei geplanten Bürgerforen diskutiert werden.

Weitere Informationen Termine Bürgerforum Verfassungsreform 13.6., 14:00 Uhr: Rüsselsheim, Hotel Höll am Mainufer

19.6., 19:00 Uhr: Gießen, Aula der Universität

20.6., 19:30 Uhr: Kassel, Ständehaus Ende der weiteren Informationen

Nicht nochmal an Bürger vorbei reformieren

Es ist für alle Beteiligten ein Experiment, ob die Verfassungs-Foren überhaupt Anklang bei den Bürgern finden. Die Politik will sich aber auch nicht dem Vorwurf aussetzen, sie wolle die Landesverfassung an den Menschen vorbei reformieren. Schließlich muss das Ergebnis aller Reformdiskussionen am Ende in einer Volksabstimmung gebilligt werden.

1995 erlitt die Politik schon einmal damit Schiffbruch. Politisch hatte man sich in Wiesbaden darauf geeinigt, das passive Wahlalter von 21 auf 18 Jahre abzusenken. Die Bürger sahen das anders und ließen das Vorhaben in der Volksabstimmung scheitern. Hessen ist derzeit das einzige Bundesland, in dem man erst mit 21 in den Landtag gewählt werden kann.

Nach den Bürgerforen in Rüsselsheim, Gießen und Kassel fließen die Ergebnisse in die weiteren Beratungen der nächsten Monate ein. Zeitgleich mit der nächsten Landtagswahl – voraussichtlich im Herbst 2018 – sollen die Bürger dann über ihre renovierte Verfassung abstimmen.