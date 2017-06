Videoüberwachung auf Knopfdruck in Marburger Angsttunnel

Nach einigen sexuellen Übergriffen soll ein Tunnel am Marburger Hauptbahnhof videoüberwacht werden. Aber nur auf Wunsch der Fußgänger: Sie sollen die Kameras selbst einschalten.

Es geht um den Jägertunnel, eine Bahnunterführung in der Nähe des Marburger Hauptbahnhofs zwischen Alter und Neuer Kasseler Straße. In dem Tunnel kann es äußerst unangenehm sein: Es ist dunkel, nass und kalt. Der nur 80 Meter lange Weg zur anderen Seite wirkt deswegen viel länger und ist besonders nachts ein Ort, den vor allem Frauen lieber meiden. "Selbst wenn wir zu zweit oder zu dritt sind, gehen wir lieber an der Hauptstraße lang, auch wenn der Weg viel weiter ist", beschreibt eine Studentin die Situation: "Man hat dort einfach immer ein mulmiges Gefühl."

Jeder kann die Videoüberwachung starten

Dieses Gefühl mag auch daher rühren, dass es dort einige sexuelle Übergriffe gegeben hat. Deshalb hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, im Jägertunnel Videokameras aufzuhängen. "Es kann nicht sein, dass Frauen sich nicht trauen, diesen Weg ohne Angst zu benutzen", findet Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD): "Videoüberwachung ist sinnvoll, weil sie das Sicherheitsgefühl der Bürger stärkt.“

Geplant ist allerdings keine ganz gewöhnliche Überwachungsanlage. Die Stadt will an den Tunneleingängen Schalter installieren lassen, mit denen Fußgänger vor dem Betreten des Tunnels die Videoüberwachung starten können. Die Kameras sollen dann für etwa zwei Minuten das Geschehen im Tunnel aufnehmen. Länger, so die Annahme, braucht niemand zum Durchqueren des Tunnels. Ausschalten kann man die Kameras nicht, das tun sie von sich aus.

Kosten soll die Anlage nur 25.000 Euro

Für die Lösung mit der Videoüberwachung-on-demand entschied sich die Stadt aus Datenschutzgründen. Wer die Kameras einschalte, gebe aktiv sein Einverständnis, dass sie oder er aufgenommen wird, sagt OB Spies. Beim hessischen Datenschutzbeauftragten Michael Ronellenfitsch hält man die gewünschte Videoüberwachung für unproblematisch, weil an der Stelle offenkundig eine erhöhte Gefahrensituation vorliege.

Noch in diesem Sommer soll die Überwachung im Jägertunnel beginnen. Die rund 25.000 Euro teure Anlage ist bereits bestellt. Die beauftragte Firma muss noch klären, wie sie angesichts der geringen Deckenhöhe des Tunnels die Kameras vor Vandalismus schützen kann.

Polizei muss eigens alarmiert werden

Darüber hinaus soll die Anlage die Stadt nichts kosten. Der Monitor für den Jägertunnel soll in einer Überwachungszentrale aufgestellt werden, wo ohnehin bereits jemand rund um die Uhr auf Monitore guckt, etwa bei den Stadtwerken. So muss keine zusätzliche Stelle geschaffen werden. Bei einem Zwischenfall im Tunnel müsste der Mitarbeiter der Stadt oder der Stadtwerke die Polizei informieren, damit diese möglichst rechtzeitig einschreiten kann.

Die Videoüberwachung ist nicht die einzige Idee der Stadt, um den Tunnel sicherer und weniger unangenehm zu machen. Sie will in der bislang schlecht ausgeleuchteten Röhre ausreichend Lampen aufhängen. Außerdem will sie den Tunnel neu streichen und die darüber liegende Hecke entfernen lassen. Das soll zusätzlich für Licht und Transparenz sorgen.

Sendung: hr4, Mittelhessenjournal, 09.06.2017, 12.30 Uhr