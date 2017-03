zum Artikel Bürgermeisterwahlen : So haben Brachttal, Diemelsee, Jossgrund und Lahnau gewählt

Neben der OB-Wahl in Kassel und der Landratswahl im Main-Kinzig-Kreis standen vier Bürgermeisterwahlen in Hessen an. Alle Ergebnisse im Überblick. [mehr]