Neuer Landrat im Rheingau-Taunus-Kreis wird der parteilose Frank Kilian. Der von SPD und Grünen unterstützte Kandidat entschied die Direktwahl klar für sich. In zwei Gemeinden gab es außerdem Bürgermeisterwahlen.

Nach dem vorläufigen amtliche Endergebnis kam Kilian bei der Direktwahl am Sonntag auf 58,7 Prozent der Stimmen und wird damit neuer Landrat im Rheingau-Taunus-Kreis. Andreas Monz von der CDU kam auf 36,9 Prozent, Linken-Kandidat Benno Pörtner erreichte 4,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 37,7 Prozent.

"Die Deutlichkeit des Ergebnisses hat mich sehr überrascht", sagte Kilian der hessenschau. Schwerpunkte werde er unter anderem bei den Themen Schule, Bildung, ÖPNV und Bauen setzen. Kilian hatte sich im Rheingau als Bürgermeister von Geisenheim einen Namen gemacht.

CDU-Politiker Monz hatte Windräder zu einem Hauptthema seines Wahlkampfs gemacht und sich gegen Windkraftanlagen auf dem Taunuskamm und im Rheingaugebirge eingesetzt. Amtsinhaber Burkhard Albers (SPD) hatte nach zwei Amtsperioden auf eine weitere Kandidatur verzichtet.

Stichwahl und knapper Sieg bei Bürgermeisterwahlen

Neben der Landratswahl gab es am Sonntag zwei weitere Direktwahlen in Hessen. In Rödermark (Offenbach) muss Bürgermeister Roland Kern (AL/Grüne) in einer Stichwahl in zwei Wochen seinen Posten verteidigen. Kern kam auf 43,3 Prozent, Herausforderer Carsten Helfmann von der CDU erreichte 38,5 Prozent. Angetreten waren auch Samuel Diekmann (SPD), der auf 15,2 Prozent kam sowie Tobias Kruger (FDP), der 2,9 Prozent holte. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,7 Prozent.

Sehr knapp fiel das Ergebnis in Angelburg (Marburg-Biedenkopf) aus. Amtsinhaber Thomas Beck (SPD) wurde mit 50,5 Prozent der Stimmen bestätigt. Reiner Haffer (parteilos) kam auf 49,5 Prozent. An der Wahl beteiligten sich 66,0 Prozent der Wahlberechtigten.