Fünf Bürgermeisterwahlen fanden am Sonntag in Hessen statt. Bild © picture-alliance/dpa

In fünf hessischen Kommunen wurden am Sonntag Bürgermeister gewählt. Bei zwei Kandidaten war der Sieg fast sicher - bei einer weiteren Wahl war zumindest der Nachname des neuen Bürgermeisters schon gesetzt.

Insgesamt fünf Bürgermeisterwahlen fanden an diesem Sonntag in Hessen statt. Für Michael Köhler war es ein ruhiger Sonntag - er trat als einziger Kandidat in Bad Zwesten (Schwalm-Eder) an. Als unabhängiger Bewerber mit Unterstützung der CDU gewann Köhler die Wahl mit 82 Prozent bei 44,4 Prozent Wahlbeteiligung. Dreimal war der 45-Jährige zuvor bereits zum Bürgermeister gewählt worden. Jedes Mal hatte er einen Gegner, diesmal stand er alleine auf dem Wahlzettel.

Ganz ähnlich erging es Manfred Schaub (SPD) in Baunatal (Kassel). Er gewann die Wahl mit deutlichen 91,7 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 31,3 Prozent. Seit elf Jahren ist der stellvertretende Vorsitzende der Landes-SPD Chef im Rathaus. Auch er hatte bei der Wahl am Sonntag keinen Gegner.

Bevor der 59-Jährige Bürgermeister der 27.000-Einwohner-Stadt wurde, war er zehn Jahre lang Landtagsabgeordneter. Dabei fungierte er mehrere Jahre als parlamentarischer Geschäftsführer für die SPD-Fraktion. Schaub ist stellvertretender Vorsitzender der Landespartei.

Liebermann (SPD) gewinnt gegen Liebermann (CDU)

In Schwarzenborn (Schwalm-Eder), der kleinsten Stadt Hessens mit 1.300 Einwohnern, stand schon vorab der Nachname des künftigen Bürgermeisters fest: Liebermann trat gegen Liebermann an. Die Wahl gewann der Bausparkassen-Bezirksdirektor Jürgen Liebermann (SPD) mit 55 Prozent - die Wahl verlor der Bundeswehrkantinen-Betreiber Marc Liebermann von der CDU mit 45 Prozent.

Von den Wahlberechtigten in Schwarzenborn gaben 75,8 Prozent ihre Stimmen ab. Der bisherige Bürgermeisters Jürgen Kaufmann (SPD) gibt das Amt ab, er wurde im Herbst zum neuen hauptamtlichen Vize-Landrat gewählt.

Bürgermeisterin Ursula Gimmler (CDU) bewarb sich in Schauenburg (Kassel) um ihre dritte Amtszeit - und scheiterte mit 26 Prozent deutlich gegen den Kandidaten der SPD, Michael Plätzer. Plätzer gewann die Wahl mit 55,7 Prozent der Stimmen, auf den dritten Platz kam Gerhard Schaumburg von der kommunalpolitischen Initiative "Offensive Schauenburg" mit 18,2 Prozent. Die Wahlbeteiiligung lag bei 63,6 Prozent.

Drei Bewerber in Schöffengrund

Ebenfalls drei Kandidaten standen in Schöffengrund (Lahn-Dill) zur Wahl. Als parteiloser Kandidat trat Michael Peller an und gewann mit 58,6 Prozent - er gehört der FWG an. Der parteilose Michael Best kam auf 22,7 Prozent, Martin Krohn von den Grünen erhielt 18,8 Prozent der Stimmen. 56,8 Prozent der Wahlberechtigten in Schöffengrund gingen zur Urne. Peller wird die Nachfolge des parteilosen Bürgermeisters Hans-Peter Stock antreten.