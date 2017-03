Neben der OB-Wahl in Kassel und der Landratswahl im Main-Kinzig-Kreis standen vier Bürgermeisterwahlen in Hessen an. Alle Ergebnisse im Überblick.

Brachttal: Zimmer setzt sich durch

In der Gemeinde Brachttal (Main-Kinzig) waren drei Kandidaten angetreten. Der unabhängige Wolfram Zimmer machte mit 64,8 Prozent das Rennen und ließ die weiteren unabhängigen Bewerber Dietmar Noack (20,9 Prozent) und Robert Mergenthal (14,4 Prozent) hinter sich. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,3 Prozent.

Diemelsee: Becker wiedergewählt

In Diemelsee (Waldeck-Frankenberg) stand mit Volker Becker nur ein Kandidat zur Wahl. Der Amtsinhaber erzielte 86,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,1 Prozent.

Jossgrund: Schreiber holt den Sieg

Rainer Schreiber bleibt Bürgermeister von Jossgrund (Main-Kinzig). Der Amtsinhaber holte 54,4 Prozent der Stimmen und setzte sich gegen Willi Balkie (FWG/27 Prozent) und Uwe Sachs (CDU/18,5 Prozent) durch. 76,7 Prozent der Wahlberechtigten gingen an die Urnen.

Lahnau: Stichwahl am 19. März

Die Bürgermeisterwahl in Lahnau (Lahn-Dill) muss in einer Stichwahl entschieden werden. Am Sonntag erzielten Siliva Wrenger-Knispel (CDU/38,8 Prozent) und Markus Velten (WG geo/34,6 Prozent) die besten Ergebnisse. Die Entscheidung fällt am 19. März 2017. Wahlbeteiligung: 50,5 Prozent.