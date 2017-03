In kaum einem Bundesland dürfen sich Behörden so verschlossen zeigen wie in Hessen. Ein Transparenzgesetz gibt es nicht. Anderswo haben Bürger längst das Recht auf Durchblick. Ein Überblick in zehn Punkten.

1. Wie hilft ein Transparenzgesetz? Bürger bekommen Antworten auf Fragen wie: Wie erfasst Berlin Demo-Anmelder und wer darf diese Datenbank einsehen? Wo plakatiert die Bundeswehr ihre Werbung in Mainz? Wen hat die Kanzlerin zu einem Geburtstagsessen für den Deutsche-Bank-Chef eingeladen? Um diese Informationen zu bekommen, haben sich Bürger auf ein Transparenz- oder Informationsfreiheitsgesetz berufen.

2. Was steht in so einem Gesetz? Informationsfreiheitsgesetze gewähren Bürgern das Recht auf Zugang zu Daten öffentlicher Institutionen. Dazu gehören auch Vermerke, Gutachten und Korrespondenz. Geschäftsgeheimnisse und Persönlichkeitsrechte werden durch (oft umstrittene) Ausnahmen geschützt. Transparenzgesetze gehen noch weiter: Sie verpflichten Behörden, Dokumente von sich aus zu veröffentlichen.

3. Wie ist der Stand in Hessen? Das Problem für Bürger in Hessen: Hier gibt es so ein Gesetz nicht, anders als in zwölf Bundesländern und dem Bund. Das Land landet darum auf einem der letzten vier Plätze eines bundesweiten Transparenzrankings , das die Vereine Open Knowledge Foundation Deutschland und Mehr Demokratie veröffentlicht haben. Sieger im Ranking ist Hamburg : Hier muss das Land von sich aus amtliche Infos - einschließlich Gutachten, Beschlüsse und etlicher Verträge - veröffentlichen.

4. Warum so ein Gesetz? Die Autoren des Transparenzrankings sagen: "Nur wer von einem Vorgang weiß, kann sich aktiv in politische Prozesse einbringen." Transparenz schaffe Vertrauen und erleichtere die Kontrolle. Auch die hessische SPD argumentiert: "Wer den mündigen Bürger will, muss ihm die Möglichkeit geben, Einsicht in staatliches Handeln zu nehmen."

5. Was sagen Kritiker? Die SPD hatte 2015 vergeblich den Entwurf für ein Transparenzgesetz in den Landtag eingebracht. Bei einer Anhörung dazu erklärten Vertreter der Kommunen, es gebe gar kein Defizit an Information. Eine unmittelbare Kontrolle durch die Bürgerschaft widerspreche dem Modell der repräsentativen Demokratie, sagte Städtetags-Direktor Stephan Gieseler.

6. Was plant die schwarz-grüne Koalition? Die CDU war bislang skeptisch, die Grünen für ein Transparenzgesetz. Schwarz-Grün löste diesen Konflikt im Koalitionsvertrag mit einem bewährten Kniff: Es wurde erst einmal ein Prüfauftrag vergeben. Die Erfahrungen anderer Länder sollten "Grundlage einer eigenen Regelung" werden, heißt es da. "Wir wollen Verwaltungshandeln offen und transparent gestalten."

8. Wie ist der aktuelle Stand in Hessen? Nach Angaben des Innenministeriums liegen die Erfahrungsberichte der anderen Länder nun vor. Die Ergebnisse würden "noch intern beraten". Dann verweist das Ministerium auf ohnehin "in nächster Zeit erforderlichen europa- und bundesrechtlichen ‎Anpassungsbedarf im Bereich des Datenschutzes". Zu den Ergebnissen der Evaluation und einem Zeitplan sagt das Ministerium: nichts.

9. Kommt nun ein Transparenzgesetz oder nicht? Der Koalitionsvertrag spricht von "Regelung", das Ministerium von "Anpassungsbedarf" - das könnte die Koalition dem Wortlaut nach auch ohne eigenes Gesetz erfüllen. Doch für die Grünen erklärte ihr Fraktionschef Mathias Wagner am Freitag hessenschau.de: Auf Grundlage der Erfahrungsberichte werde man "in dieser Legislaturperiode ein Gesetzgebungsverfahren auf den Weg bringen".

10. Gibt es bis dahin eine Hintertür? Auch in Hessen gibt es ein Umweltinformationsgesetz , das Bürgern Zugang zu Umweltangelegenheiten verschaffen soll. Es wurde 2006 eingeführt, um eine EU-Vorgabe umzusetzen. Der Tipp der Transparenz-Befürworter lautet darum: Sich einen Umweltaspekt bei einem Thema suchen, etwa Emissionen bei Bauprojekten. Erfolg hat das aber nicht immer: So entschieden hessische Richter 2016 , dass das Land keine Dokumente zum Atomausstieg herausgeben muss, weil sie vom Bund als vertraulich eingestuft wurden. Geklagt hatte übrigens kein Bürger - sondern der Energiekonzern RWE.