Dank sprudelnder Steuereinnahmen ist Hessen 2016 erstmals seit 47 Jahren ohne neue Schulden ausgekommen. Doch wie kommt es sogar zu einem Plus und wie sieht die Zukunft aus? Antworten auf wichtige Fragen.

"Die schwarze Null steht", erklärte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Dienstag. Das Haushaltsergebnis im vergangenen Jahr verdiene das Prädikat historisch, "denn erstmals seit 1969 können wir auch Schulden tilgen". Rund 200 Millionen Euro seien vorgesehen, um Verbindlichkeiten abzubauen.

Doch was macht diesen Landeshaushalt eigentlich "historisch" und wie kommt es zu dem dicken Plus? Antworten auf wichtige Fragen.



47 Jahre lang machte Hessen immer neue Schulden - warum?



Wirtschaftskrisen, die Deutsche Einheit, geplatzte Spekulationsblasen: Die Gründe für das Anhäufen von Schulden in den vergangenen Jahrzehnten waren vielfältig. Die erste Ölkrise sowie die Rettung der Landesbank führten 1976 dazu, dass die Nettokreditaufnahme erstmals über den Wert von 1 Milliarde Euro kletterte, damals natürlich noch in D-Mark gerechnet.

1997 kamen wegen der Kosten der Deutschen Einheit gar 1,5 Milliarden Euro zusätzlicher Schulden in die Bücher, nach dem Platzen der Spekulationsblase am Neuen Markt 2002 knapp 2 Milliarden Euro. Sieben Jahre später führte die Wirtschafts- und Finanzkrise zur Rekordneuverschuldung von 2,7 Milliarden Euro. Aber auch in Zeiten guter Konjunktur wurde kein Sparkurs gefahren.

Die "schwarze Null" - was für ein Wert ist das?



Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass der Staat mit dem Geld auskommt, das er tatsächlich einnimmt. Stattdessen ist seit mehr als vier Jahrzehnten das Leben auf Pump beim Land zur Normalität geworden. Dadurch ist der Schuldenberg stetig gewachsen - auf inzwischen gut 43 Milliarden Euro. 2016 ist die Lücke zwischen Ausgaben und Einnahmen nun nicht mit Krediten gestopft worden. Eine "schwarze Null" unterstellt sogar einen leichten Überschuss im Haushalt.

Woher kommt das dicke Plus bei den Einnahmen 2016?



Das Steuerjahr 2016 war außergewöhnlich gut. Das Land nahm nach den Worten Schäfers 1,6 Milliarden Euro mehr ein als erwartet. Neben der guten Konjunktur hatten dafür einzelne Sonderfälle bei der

Körperschaft- und der Erbschaftsteuer gesorgt. "2016 ist ein Ausnahmejahr. Freude darüber ist angebracht, Euphorie sicher nicht", erklärte der Finanzminister. Keiner könne jedes Jahr aufs Neue mit einem Steuerplus in dieser Höhe rechnen.

Wie sieht das finanzielle Polster für schlechtere Zeiten aus?



Die Schuldenbremse gibt es gesetzlich vor: Das Land muss Vorsorge treffen. Dies geschieht unter anderem mit der "Konjunkturausgleichsrücklage". Dieser Topf darf nur angefasst werden, wenn in wirtschaftlich schlechten Jahren die Steuern weniger kräftig sprudeln als erwartet. Die "allgemeinen Rücklagen" stehen für künftige Belastungen im Haushalt bereit. Die "Weimar-Rücklage", benannt nach dem früheren hessischen Finanzminister, soll die Pensionen der Landesbeamten zusätzlich absichern.

Wie geht es finanziell weiter in Hessen?



Ein neues Wort wird Einzug halten in die Haushaltsdebatten: "Tilgung". Auch wenn Schäfer nun 200 Millionen Euro dafür verwenden möchte, Verbindlichkeiten los zu werden - angesichts eines Schuldenbergs von mehr als 43 Milliarden Euro ist das eine eher kleine Summe. Aber es ist finanzpolitisch natürlich eine spannende Frage, wie viel Geld man in die Ablösung von Krediten stecken sollte statt in Investitionen.

Womit rechnet der Finanzminister?



Die Risiken für die Konjunktur sind nach Einschätzung von Schäfer nicht kleiner geworden - angesichts des Brexit-Votums in Großbritannien und des wirtschaftspolitischen Gebarens des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Unsicher sei auch, wie sich die Flüchtlingszahlen entwickeln. Auch in der anstehenden Bundestagswahl sieht der hessische Finanzminister ein Risiko: Mögliche Steuersenkungen nach der Wahl könnten von 2018 an für Hessen sinkende Einnahmen bedeuten.